Hoe is het mogelijk dat de Bitcoin bedenker ‘Satoshi Nakamoto’ anoniem blijft? - Apparata

In de digitale werkelijkheid van vandaag is het bijna onmogelijk om anoniem te blijven. De Bitcoin bedenker Satoshi Nakamoto krijgt het wel voor elkaar. Hoe dan?

Twaalf jaar gelden bracht de mysterieuze uitvinder het witboek van de digitale munt Bitcoin uit. Nou, we weten allemaal wel hoe dat verder verlopen is. De digitale munt is razend populair en de waarde is enorm gestegen. Sommige mensen claimen dan ook de bedenker te zijn en starten zelfs rechtszaken om dit te bewijzen. Feit is dat we nog steeds niet weten wie achter de naam Satoshi Nakamoto schuilt. Degene is de bedenker en uitvinder van de munt en inmiddels miljardair.

Wat we weten over de Bitcoin bedenker

Het draagt wel bij aan de crypto: de mysterieuze uitvinder. Echter, we weten bar weinig over de beste man. Of is het een vrouw? Voor het gemak gaan we maar uit een man, afgaande op zijn ‘naam’. Wat we wel weten van Satoshi is dat hij erin slaagde volledig anoniem te blijven, terwijl hij de whitepaper van het protocol uitbracht, het netwerk een vliegende start gaf en zelfs met ontwikkelaars omging. Geschat wordt dat hij 46 jaar oud is. Hij heeft een berg Bitcoins waar je jaloers op kan zijn, namelijk naar schatting 1 miljoen. Met een prijs van ongeveer 60k dollars is hij goed rijk!

Anoniem

Toch knap lastig om zo lang anoniem te blijven, maar het is Satoshi gelukt. Dit terwijl veel mensen erop uit zijn om zijn identiteit te openbaren. Satoshi gebruikte echter een VPN, anonieme domeinregistratie en anonieme e-mail. Hij gebruikt -natuurlijk- ook een pseudonieme Japanse achternaam genaamd ‘Satoshi Nakamoto’. Volgens Jamie Redman van Bitcoin.com werkte hij alleen maar met mensen die zijn privacy enorm respecteerden. De reden dat hij anoniem zou willen blijven is voor zijn eigen veiligheid. Niet omdat hij zo rijk is geworden, maar omdat het een technologie is dat het huidige monetaire systeem kan omzeilen.

Dood of in de gevangenis

Sinds 2011 is er niks meer van de Bitcoin– uitvinder vernomen. Toen stuurde hij nog een laatste e-mail. Veel mensen denken dat hij toen afscheid heeft genomen. Het kan goed zijn dat hij toen is overleden en dat verklaart waarom zijn anonimiteit zo lang kan duren. Andere mensen denken dat de bedenker de crimineel Paul Le Roux is. Die zit momenteel in een gevangenis.

We weten het dus niet! Dit terwijl de digitale munt steeds maar nieuwe records aantikt. En het einde is nog lang niet in zicht. Of we ooit te weten komen wie de bedenker is? De tijd zal het leren.