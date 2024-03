Hoe Nederlandse bedrijven de terugverdientijd van thuisbatterijen verkorten

In de afgelopen is populariteit van thuisbatterijen enorm toegenomen. In Duitsland werden afgelopen jaar maar liefst 573 duizend thuisbatterijen geïnstalleerd. Een veelgehoorde kritiek is echter dat deze batterijen duur zijn in aanschaf en een lange terugverdientijd hebben. Sinds kort is hier een oplossing voor. Een Nederlandse groep bedrijven kan met een nieuw verdienmodel de terugverdientijd van een thuisbatterijen laten dalen met vier tot zeven jaar.

Geld verdienen op de EPEX-markt

De prijs van elektriciteit varieert per uur. Eigenaren van een thuisbatterij kunnen hier gebruiken van maken door hun batterij op te laden als de prijs laag is en te ontladen als de prijs hoog is. Hiermee kan je geld verdienen en op den duur de aanschaf van een thuisbatterij terugverdienen. Je kan dit doen door slim elektriciteit te kopen en verkopen op de Europese elektriciteitsmarkt, de EPEX (European Power Exchange). De nieuwste generatie thuisbatterij worden inmiddels aangestuurd door slimme software waardoor de batterij zelfstandig kan handelen op de elektriciteitsmarkt. Je hebt hier wel een dynamisch energiecontract nodig.

Het probleem is echter dat de prijzen van elektriciteit afgelopen tijd relatief laag waren, waardoor je weinig kon verdienen met een thuisbatterij. Daarnaast wordt de prijs van elektriciteit grotendeels beïnvloedt door het aanbod van wind- en zonnestroom. Het weer laat zich niet altijd even goed voorspellen. Vraag en aanbod kunnen hierdoor vaak niet op elkaar aansluiten. Bij een overschot aan stroom wordt er meer elektriciteit opgewekt dan dat er wordt gebruikt. Er ontstaat netcongestie. Op zulke momenten kan de elektriciteitsprijs zelfs negatief worden. Bij een tekort aan stroom wordt er te weinig stroom opgewekt voor de vraag naar elektriciteit. Dit zijn de momenten waarop gascentrales moeten bijschakelen en de prijs stijgt. Omdat de elektriciteitsprijzen afgelopen tijd relatief laag waren, bracht handelen in elektriciteit met thuisbatterijen weinig op.

Black-outs voorkomen op de onbalansmarkt

CE Delft publiceerde in oktober vorig jaar een rapport en gaf aan dat mede hierdoor de aanschaf van een thuisbatterij niet meer rendabel is. Het handelen op andere energiemarkten is echter wel rendabel. Bijvoorbeeld door te handelen op de onbalansmarkt in plaats van de EPEX. Op de onbalansmarkt dienen batterijen als een buffer om de spanning op het elektriciteitsnet in Europa constant op 50 hertz te houden. Dit is nodig omdat een te lage of te hoge spanning stroomstoringen of black-outs kan veroorzaken. Mede door de toename van zon- en windenergie is het steeds lastiger om die spanning constant te garanderen. Thuisbatterijen kunnen hier een oplossing voor bieden.

Op de onbalansmarkt varieert de stroomprijs per kwartier, maar liggen de prijzen aanzienlijk hoger. Door op dezelfde manier je thuisbatterij te laden en ontladen kan je ook geld verdienen. Hierdoor is het mogelijk om de terugverdientijd van je thuisbatterij te verkorten op de onbalansmarkt. Daarnaast draag je bij aan het oplossen van netcongestie bij pieken in de vraag en het aanbod van elektriciteit. Het probleem is echter dat je als consument niet zelfstandig mag handelen op de onbalansmarkt. Om te mogen handelen op de onbalansmarkt moet je een energieleverancier zijn en beschikken over een zeer grote capaciteit aan batterijen.

Zo verkort je de terugverdientijd van je thuisbatterij

Sinds kort is het echter wel mogelijk om als consument op onbalansmarkt te handelen. Dit is te danken aan een samenwerking van een aanbieder van dynamische energiecontracten, Frank Energie en drie Nederlandse leveranciers van thuisbatterijen: Bliq, Charged en Accuselect. De dienst gaat de naam ‘slim stroom handelen’ krijgen. Consumenten kunnen hiervan profiteren door indirect hun thuisbatterij op- en af te laden op de onbalansmarkt.

Samen hebben deze drie leveranciers al meer dan 5.000 batterijen verkocht in Nederland en België. Frank Energie kan als energieleverancier gebruiken maken van deze batterijcapaciteit voor het verhandelen van elektriciteit op de onbalansmarkt. De vier bedrijven geven aan dat je de terugverdientijd van een thuisbatterij hiermee met 4 tot 7 jaar kunt verkorten. Het resultaat is uiteindelijk een lagere energierekening, versnelling van de energietransitie en verlichting van netcongestie.