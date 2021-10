Hogere welvaart door crypto, denkt ABN AMRO

De bank ABN AMRO denkt dat er door crypto een hogere welvaart kan ontstaan. Met name in ontwikkelingslanden.

Cryptocurrency is nog hartstikke jong. Bitcoin bestaat bijvoorbeeld nog geen 10 jaar. Toch zijn velen van mening dat de technologie hier is om te blijven. Je kunt er ook bijna niet meer omheen. Grote bedrijven en ook banken doen onderzoek naar hoe ook zij crypto kunnen toepassen. Bovendien brengt het tal van nieuwe mogelijkheden.

Cryptocurrency, zoals Bitcoin kopen, is heel eenvoudig. Investeren is daardoor nog nooit zo makkelijk geweest. De komst van crypto kan volgens ABN Amro zorgen voor een hogere welvaart in zijn algemeenheid. Dat schrijft de bank in een nieuwe publicatie. De bank mikt met name op ontwikkelingslanden.

Zo doen veel centrale banken onderzoeken naar het brengen of maken van een een eigen digitale munt onder de afkorting CBDC. Dat staat voor central bank digital currency. En dan zijn er nog stablecoins. Volgens ABN Amro kunnen stablecoins en CBDC’s kansen bieden op het gebied van bankdiensten en -producten als betrouwbaar betaalsysteem. Maar dan wel met regulatie. De drempel ligt lager dan beleggen, wat kan resulteren in een hogere economische groei.

De bank is overigens niet fan van het simpel kopen van coins als belegging. In een eerdere publicatie haalde ABN Amro Bitcoin nog onderuit als betaalmiddel of als belegging.