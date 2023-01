Holon Mover automatische bus rijdt zonder chauffeur

Is het een rijdend blok of een bus? De elektrische autonome bus Holon Mover zal binnenkort rondrijden in de straten van Hamburg.

“Inclusive” Holon Mover en andere bullshit bingo

Ook in Duitsland hebben ze ondertussen het woordje “inclusief” ontdekt. De makers van deze bus prijzen hem dus aan als een “inclusive mover” en noemen de Holon Mover een leider in veiligheid, rijcomfort en productiekwaliteit”. Het elektrische minibusje is volgens de makers van Benteler Groep hét antwoord voor de verkeersproblemen in grote steden.

En toegegeven, de makers van de Holon Mover hebben beslist hun best gedaan om een voertuigje toegankelijk te maken voor mindervaliden en gehandicapten. Zo zijn er elektrische deuren met foto-elektrische sensoren, die automatisch opengaan. Niet alleen is er een speciale omlaag bewegende ingang voor rolstoelen. De rolstoelen binnen het voertuigje worden ook automatisch vastgezet. Ook aan blinden en slechtzienden is gedacht, met informatie in braille binnen de cabine en audiovisuele instructies. Daarvoor alle lof.

Vloot van autonome busjes vervangen grote, lege bussen

Wie wel eens in een ronkende, bijna lege bus heeft gezeten, weet wat ze bedoelen met verkeersproblemen. De busmaatschappij moet een enorme, wolken CO2 en andere uitlaatgassen uitstotende bus rond laten rijden voor een handjevol passagiers. En natuurlijk ook het salaris van de buschauffeurs betalen.

Dit probleem kan je makkelijk oplossen met een vloot van autonome busjes, zoals de Holon Mover. Als deze busjes heel vaak de ronde doen, is het niet meer nodig om met de auto naar de stad te gaan. Met de bus kan je snel reizen en er is altijd een bus in de buurt.

15 passagiers, rijbereik van 290 km

In het busje kunnen tot 15 passagiers tegelijkertijd mee. De Holon Mover kan met een maximale snelheid van 60 km/h rijden en heeft een rijbereik van ongeveer 290 km.

Dit kleine, autonome voertuig kan je gebruiken om een heel fijnmazig transportnetwerk op te zetten. In grote steden, maar het zou ook wel eens heel interessant kunnen zijn op het platteland. Op dit moment is het in kleine dorpjes een groot probleem om het openbaar vervoer op gang te houden, waardoor de OV-maatschappijen ze vaak links laten liggen en de dorpjes uitsterven.

Eindconclusie: HOLON Mover een verrijking voor het OV

Er zijn plannen om in 2025 naar de VS te exporteren. Ook in het Midden-Oosten en Azië zullen nieuwe fabrieken worden gebouwd om dit model te produceren. Het busje is elektrisch, waardoor het prima aansluit op duurzame energie vormen. En aangezien fossiele brandstoffen steeds schaarser en duurder worden, is dat natuurlijk de toekomst.

Kortom, een positieve ontwikkeling, en waarschijnlijk de redding voor het openbaar vervoer op veel plaatsen. Daarvoor zullen we de bullshit bingo dan maar vergeven. Alhoewel de echte vuurdoop natuurlijk het dagelijks gebruik is. Overleeft de Holon Mover de grote stad? Daar gaan we in 2023 achter komen.