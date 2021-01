Honor gaat na afsplitsing Huawei nieuwe high-end righting op - Apparata

Na de afsplitsing van Huawei gaat Honor een nieuwe richting op, want met hun 1+8+N strategie gaan ze high-end smartphones maken.

Huawei werd keihard door de Verenigde Staten getroffen, waardoor Honor het schip moest verlaten. Hoewel het verlies van Honor’s moederbedrijf misschien eerst pijn deed, opent dat ook een hoop deuren. In de eerste presentatie sinds de afsplitsing van Huawei kondigt Honor flinke plannen aan voor het high-end segment.

Honor gaat high-end

Honor CEO Zhao Ming onthult tijdens een presentatie de aankomende plannen voor het smartphonemerk (via HuaweiCentral). Waar Honor nu eigenlijk alleen budget smartphones maakt, gaat het Chinese bedrijf richting mid-range en high-end in de toekomst. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf ruim 8000 werknemers, waarvan de helft in research & development werkt. Ofwel, innovatie gaat een belangrijk speerpunt voor Honor zijn.

Die innovatie focust zich voornamelijk op een eigen filosofie van Honor, genaamd 1+8+N. De ‘1’ staat voor één smartphone. ‘8’ refereert naar alle apparaten die de smartphone kan vervangen; PC, tablet, TV, audio, glasses, horloges, vervoer en koptelefoons. De ‘N’ is een variabele voor de duizenden Internet of Things (IoT) apparaten die daarmee verbonden kunnen worden.

Dat alles moet lieden tot betere en vooral luxere producten. Naar verluidt moest het bedrijf namelijk vooral in de budget-hoek blijven zitten terwijl Huawei de laatste tijd premium ging. Sowieso hinderde de samenwerking met Huawei de productie van Honor wel eens.

Honor gaat door met het innoveren van de 1+8+N strategie en zal in de toekomst verder gaan met mid- tot high-end vlaggenschepen. Honor CEO Zhao Ming

Het zal interessant zijn om te zien wat Honor voor elkaar weet te krijgen, nu ze van de Amerikaanse sancties af zijn. Budget-toestellen zijn er immers genoeg. Maar waar de Chinezen echt goed in zijn, is flagship killers maken. Het is nog niet bekend wanneer Honor hun high-end serie zal uitbrengen.