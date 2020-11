Waarom Huawei nu officieel Honor eruit bonjourt - Apparata

Huawei verbreekt alle banden met Honor, hun voormalige dochterbedrijf. De reden hierachter is nobel en ook een beetje zuur.

Het gerucht ging al even rond, maar nu is het officieel: Huawei verkoopt submerk Honor. Hoewel het merk had kunnen doen alsof diens neus bloedt, zijn ze in hun statement behoorlijk eerlijk. Het gedonder met de Verenigde Staten doet Honor wat betreft Huawei nu de das om.

Huawei verkoopt Honor

De aankondiging komt niet als een hele grote verrassing. Huawei staat al ruim een jaar zwaar onder druk omdat ze ervan beschuldigd worden te spioneren voor de Chinese overheid. Tot dusver hebben de Verenigde Staten daarvoor nog geen daadwerkelijk bewijs kunnen leveren. Toch heeft de bewering alleen al dus kennelijk flinke gevolgen voor het Chinese smartphonebedrijf.

Huawei’s werkzaamheden voor consumenten staat de laatste tijd onder gigantische druk. Dit komt door de constante onbeschikbaarheid van technische onderdelen die nodig zijn voor onze mobiele telefoon-industrie. Huawei Investment & Holding Co., Ltd. heeft daarom besloten alle middelen van Honor door te verkopen aan Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Deze verkoop zal de verkoopkanalen en leveranciers van Honor helpen door deze moeilijke tijden te komen. Huawei’s statement

Met de verkoop verzekert Huawei mogelijk een nieuwe strategische positie voor Honor. Nu alle banden met de Chinese eigenaar verbroken zijn, mag Honor in theorie weer verder met het kopen en verbruiken van Amerikaanse hardware en software. Het lijkt dus te kloppen dat Huawei Honor verkoopt zodat die laatste kan blijven voortbestaan.

Over het betaalde bedrag schrijft het Chinese merk niet. Naar verluidt zou Shenzhen Zhixin maar liefst $15 miljard hebben betaald.

