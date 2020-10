Nieuw: hoofdtelefoon en oordopjes met gezichtsherkenning [video]

De hoofdtelefoon en oordopjes met gezichtsherkenning bieden mogelijkheden voor gamers.

Onderzoekers van de Cornell universiteit hebben een hoofdtelefoon ontwikkeld. Nu is dat niet heel bijzonder, maar de eigenschappen van deze hoofdtelefoon zijn dat wel.

Hoofdtelefoon met gezichtsherkenning

Het zijn namelijk de de oorschelpen die de hoofdtelefoon bijzonder maken. Hierin zijn namelijk lichtsensoren en twee camera’s verwerkt. Door de sensoren wordt het gezicht ‘bedekt’ met een net van groene en rode lijnen. De camera’s registreren dit patroon over het gezicht. Zodra je jouw gezicht beweegt gaan de spieren in jouw gezicht van een groene naar een rode lijn (of omgekeerd). Hierdoor detecteren de camera’s de beweging van spieren. Deze bewegingen worden geïnterpreteerd en zo detecteren de camera’s welke gezichtsuitdrukking je maakt.

Zo werkt de hoofdtelefoon met gezichtsherkenning in de praktijk

Nu zijn er natuurlijk meer manieren om gezichtsherkenning vast te leggen. Het nadeel van deze methodes is dat je dan gebruik moet maken van sensoren of veel apparatuur. Dit maakt dat die technieken niet geschikt zijn voor thuisgebruik. Uiteraard kan je deze hoofdtelefoon wel prima thuis gebruiken. In onderstaand filmpje zie je hoe dit in de praktijk werkt.

Diverse toepassingen mogelijk

Met deze techniek kunnen de onderzoekers veel toepassingen bedenken. Zo kan de techniek ook gezichtsherkenning onderscheiden wanneer je een gezichtsmasker draagt. Daarnaast denken onderzoekers aan een avatar jou digitaal vertegenwoordigt, bijvoorbeeld in online meetings. Tot slot zien zij veel mogelijkheden voor de gaming industrie. Zo kun je met gezichtsherkenning de Avatar ook gebruiken in games. Daarnaast kan je games realistischer maken als de karakters emoties kunnen tonen.

Nu maar hopen dat we niet te veel op elkaar lijken. Verwarring kan namelijk vervelende gevolgen hebben.

Bron: Ubergizmo