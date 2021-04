Huawei definitief ten onder, Xiaomi mikt op Apple - Apparata

Uit de nieuwste verkoopcijfers van smartphones in Q1 2021 blijkt dat Huawei aan het verdwijnen is, terwijl Xiaomi alleen maar groeit.

Volgens de nieuwste cijfers van Strategy Analytics is het definitief afgelopen met de heerschappij van Huawei. De smartphone-maker is voor het eerst in jaren niet meer in de top 5 grootste smartphone-merken te vinden. Dat terwijl Xiaomi die leegte rustig opvult. Check hier de nieuwste smartphone-verkoopcijfers van het eerste kwartaal van 2021.

Verkoopcijfers smartphones Q1 2021

Zoals altijd knokken de twee grootste smartphonemerken ter wereld om de eerste en tweede plek. Samsung en Apple verkochten in het eerste kwartaal van 2021 respectievelijk 77 miljoen en 57 miljoen smartphones. Dat was goed voor respectievelijk 23 en 17 procent marktaandeel. Bij elkaar hebben Apple en Samsung dus grofweg 40% van de gehele smartphone-industrie in handen.

Xiaomi doet het ook behoorlijk goed wat verkoopcijfers van smartphones betreft, aangezien het grootste Chinese merk in Q1 van 2021 49 miljoen smartphones wist te verkopen. Dat is aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld Apple, maar toch heeft Xiaomi 15% marktkaandeel. Ofwel, nadat Apple de druk van de voormalige Chinese topper wist te weerstaan, ligt Xiaomi nu op de loer. Het merk behaalde een stijging van 80% ten opzichte van het jaar daarvoor.

De grote verliezer is natuurlijk Huawei. Na alle sancties en zwarte lijsten is het smartphonemerk binnen een jaar tijd van ’s werelds tweede plek naar buiten de top 5 gevallen. Uit de cijfers van Strategy Analytics is niet bekend hoeveel Huawei gekelderd is, maar daar hebben we deze andere cijfers voor.