Huawei hint wanneer hun Google-vervangers komen

Huawei moet keihard werken om het fiasco met Google recht te brijen.

Huawei zit zoals je vast wel gemerkt hebt behoorlijk in de problemen. De Chinese tech-gigant is verbannen in de Verenigde Staten waardoor Google’s services – Google Mobile Services (GMS) – niet meer beschikbaar zijn voor hun toestellen. Dat moet zo snel mogelijk opgelost worden door Huawei; we hebben niets aan een Huawei-toestel zonder Google Maps, Gmail en andere services. Die oplossing komt er bijna aan.

In een interview met de Economic Times zegt topman Charles Peng met Indiase software developers te werken aan HMS, ofwel, Huawei Mobile Services. Peng: “We hebben onze eigen HMS en proberen daar een mobiel ecosysteem omheen te bouwen. De meeste belangrijke apps zoals navigatie, betaling, gaming en berichtendienst zullen in december nog klaar zijn.” Het nieuwe ecosysteem zal zeer waarschijnlijk draaien rondom HarmonyOS.

Dat is behoorlijk snel, gezien Huawei in mei van dit jaar eigenlijk zeer plotseling moest stoppen met het gebruik van Google’s services. Men zet immers niet zomaar een heel eigen ecosysteem op.

Naar verluidt investeert Huawei een miljard in hun eigen HMS en het is niet raar om te bedenken dat ze dat doen. Zonder navigatieservices, een gamingplatform en andere hoekstenen van wat een smartphone meer dan simpelweg een telefoon maakt, kan Huawei niet concurreren met andere merken die wel Google gebruiken.

Overigens is het nog maar de vraag hoe goed die services zijn; Google timmert al decennia aan de weg en Huawei moet dat in een zeer korte periode voor elkaar zien te krijgen. En daarnaast zijn de belangrijkste apps misschien wel klaar, maar wanneer het HMS dan vervolgens breed verkrijgbaar is, bijvoorbeeld in Europa en de V.S., dat moet nog blijken. Tot die tijd heeft Huawei eventueel nog een relatief simpele maar onveilige workaround voor je.

