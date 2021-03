Huawei lijkt hopeloos verloren - Apparata

De problemen stapelen zich op voor de gevallen smartphonefabrikant. Heeft Huawei nog wel toekomst?

Huawei was nog niet zo lang geleden een grote speler op de smartphonemarkt. Maar Amerikaanse handelsverboden hebben nu ook een duidelijk effect op de binnenlandse verkopen van het bedrijf. Het marktaandeel van Huawei is volgens Counterpoint Research in januari 2021 verder gedaald tot 16 procent. Er is dus een verdere scherpe daling waar te nemen in de verkopen van de smartphones van het bedrijf.

Honor verkocht

Natuurlijk, dit heeft onder andere te maken met de verkoop van het merk Honor. De verkopen van dit bedrijf tellen dus niet meer mee. Maar Counterpoint verklaart de daling grotendeels aan de Amerikaanse beperkingen. Met als gevolg een tekort aan allerlei onderdelen zoals processors en 5G-modems, richt het merk zich nu voornamelijk op premium telefoons met een laag volume. Denk hierbij aan de Mate 40 Pro, dit doen ze om het meeste uit hun beperkte voorraad te halen.

Ook in China uit de gratie

Het merk heeft nu alles tegen. Ook de Chinese markt is veranderd en concurrenten ruiken bloed. Oppo werd afgelopen januari voor het eerst het topmerk van China, met een aandeel van 21 procent. Vivo bleef met 20 procent niet ver achter. Huawei was qua aandeel gelijk met Apple en Xiaomi met elk 16 procent, wat voor de Chinese markt zeer opmerkelijk is.

Wat brengt de toekomst dan voor Huawei? Analisten verwachten een daling die in 2021 zal doorgaan. De concurrentie zal niet stil zitten en verder hun merken uitbouwen. Oppo staat bijvoorbeeld klaar om hun vlaggenschip Find X3 op de markt te brengen. Vermoedelijk zal dit in maart gaan gebeuren. Ook heeft dit merk de verkoop van goedkopere apparaten zoals de Reno 5- en A- serie verhoogd. Tevens heeft het andere Chinese merk Xiaomi ondertussen de Mi 11 gelanceerd. Het zijn sombere tijden voor Huawei en het ziet er naar uit dat dit niet snel zal veranderen.