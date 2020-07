Huawei P40 Lite review – beter dan de concurrentie op één vlak

Is goedkoop ook duurkoop in dit geval? Tijd om daarachter te komen met de Huawei P40 Lite review.

De huidige P40-serie van Huawei bestaat uit de P40, de P40 Pro en de goedkopere P40 Lite. In vergelijking met die andere twee voelt en is de Lite wel echt een ander model. De camera is alsnog een belangrijke factor in dit geheel en daarom plaatst het Chinese techbedrijf deze dan ook in de P40 familie.

Huawei P40 Lite review – specificaties

De Huawei P40 Lite heeft een 6.4-inch LCD-scherm en een Kirin 810 octa core processor. Je hebt 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.200mAh. Tot nu toe zijn de specificaties niet verbluffend.

Toch heeft de P40 Lite ook sterke pluspunten. Zo heeft de smartphone ondersteuning voor Huawei’s SuperCharge. Daarmee kun je bekabeld met 40W opladen. Ook heeft Huawei stilgestaan bij de camera. De P40 Lite heeft vier camera’s op de achterzijde. Het gaat hier om een 48 MP groothoeklens, een 8 MP supergroothoeklens, een 2 MP macrolens en een 2 MP Bokeh-lens. De selfiecamera betreft een 16 MP unit. Een ander positief puntje is de aanwezigheid van een 3.5mm-ingang voor de koptelefoon. Anno 2020 zie je dat steeds minder.

Je kunt de Huawei P40 Lite in de kleuren Sakura Pink, Midnight Black en Crush Green aanschaffen. De afgelopen periode zijn wij met een Midnight Black P40 Lite aan de slag gegaan. Met onze zeer positieve ervaring van de Huawei P40 Pro review in ons achterhoofd, waren we benieuwd of dit flink goedkopere toestel een vergelijkbare kwaliteit weet te bieden.

Ter vergelijking. De Huawei P40 Lite kost 249 euro. De reguliere P40 kost 771 bij bol.com en de P40 Pro is met 949 euro bij dezelfde webshop een klap duurder. Tijd om uit te zoeken waar de kracht ligt van de P40 Lite.

Huawei P40 Lite review – dagelijks gebruik

Het budget karakter van de P40 Lite is meteen te voelen als je de telefoon in je handen hebt. De behuizing is niet van een al te beste kwaliteit. De achterkant is bovendien zeer gevoelig voor vingerafdrukken. Wel is het zo dat de smartphone lekker in de hand ligt. Je hebt geen hoesje nodig voor een prettige bediening.

In vergelijking met het OLED-scherm van de P40 is het LCD scherm van de Lite natuurlijk een stapje terug. Gelukkig worden de kleuren alsnog mooi weergegeven en is het display vrij helder. Qua design heeft de Huawei P40 Lite een kleine ‘kin’ onderaan. Bovenin en aan de zijkanten zijn de randen lekker dun. Er zit een enkel een kleine uitsparing voor de selfiecamera.

Navigeren door de menu’s en apps verloopt vlot dankzij de octa-core processor van Huawei. Voor het downloaden van apps ben je aangewezen op de App Gallery. De Huawei P40 Lite kan geen gebruik maken van de Google Mobile Services. Dat betekent dat onder andere de Play Store ontbreekt op deze smartphone.

Camera

Er zijn ontzettend veel smartphones in dit segment te kiezen. Reden waarom je voor een P40 Lite zou moeten gaan heeft natuurlijk te maken met de camera. Daar staat de P-serie van Huawei dan ook om bekend. Eerlijk is eerlijk. Voor een telefoon van zo’n 250 euro heeft de P40 een prettige camera. In omstandigheden met veel daglicht maakt de smartphone heldere foto’s.

Deze smartphone is ook uitermate geschikt voor selfies. Het beeld is haarscherp onder de juiste omstandigheden en bevalt veel details. Met de AI software kun je jezelf nog ‘mooier’ maken, mocht je hier behoefte aan hebben.

Huawei heeft wel een aantal concessies moeten doen in vergelijking met zijn duurdere broers. Zo stelt de zoom-functie niet heel veel voor. Je kunt maximaal 6x zoomen, maar dan oogt het beeld al korrelig. Een mooie foto ga je er niet mee maken. En als het donker wordt kom je de zwakke plekken van de P40 Lite al gauw tegen.

Enkele voorbeelden van foto’s die we hebben genomen met de Huawei P40 Lite kun je hieronder bekijken. Wat direct opvalt is dat de kleuren mooi en accuraat worden weergegeven. Met ook een beetje hulp van de AI software natuurlijk. Het Shell tankstation in de verte is mooi rood en geel. Overigens laat dit ook meteen de beperkingen van de camera zien. Het tankstation is al te ver weg om volledig scherp in beeld te komen.

Huawei P40 Lite review – conclusie

De Huawei P40 Lite doet precies wat je van deze smartphone verwacht. Dat wil zeggen een budget smartphone met een goede camera voor zijn segment. Het is een overduidelijk voordeliger model in vergelijking met zijn broers en dat is niet zo vreemd. Het topmodel is bijna vier keer duurder dan deze P40 Lite, dan mag je ook een vier keer betere camera verwachten.

Tel daarbij op dat je een mooi (bijna notch-loos) display hebt en toegang tot bekabeld snelladen. Toch gaat deze smartphone het heel moeilijk krijgen in vergelijking met de concurrentie. Het is en blijft een enorm nadeel dat de Google Mobile Services ontbreken op een moderne Huawei-smartphone, dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Als je echt gebonden bent aan een budget én gek bent op foto’s en video’s maken is de P40 Lite een goede aanschaf. Is dit laatste een niet al te grote prioriteit voor je, dan kun je ook prima terecht bij merken als Samsung, OPPO en Xiaomi.

Pluspunten

Fraai scherm

Zo’n beetje de beste camera in het segment

Wederom een kwalitatieve telefoon van Huawei

Minpunten