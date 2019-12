Huawei P40 (Pro) renders lijken verdacht veel op Galaxy S11?

Renders van de Huawei P40-serie komen een beetje bekend voor.

Eerder deze maand kregen we al flink wat informatie over de aankomende P40-lijn van Huawei maar dat was van een relatief onbekende bron. Nu brengt killerduo 91Mobiles en OnLeaks renders van de aankomende P40-serie uit en wat direct opvalt is dat Huawei van hun eerdere design-filosofie afstapt en meer naar Samsung’s stijl gaat?

Het eerste wat opvalt als je de P40 (Pro) renders checkt is dat ze ontzettend veel op de reeds gelekte Galaxy S11-renders lijken. Vooral het vierkante camera-eiland, waarschijnlijk ook uitgerust met een vier- of vijftal camera’s, heeft erg veel weg van die van de Galaxy S11.

So… Here comes your very first and rather early glimpse at the #HuaweiP40 and #HuaweiP40Pro in form of gorgeous 5K renders! Once again, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/2SN4aAstJI pic.twitter.com/kuDnSSyc0F — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 18, 2019

Maar uiteraard gaat het hier vooralsnog om speculaties. Zowel de Samsung Galaxy S11 als de Huawei P40-serie zijn nog niet officieel aangekondigd en we vergelijken twee sets gelekte renders van dezelfde ‘renderaars’. Het is daarbij dus goed mogelijk dat de inschattingen en afmetingen van OnLeaks bij de twee toestellen overeenkomen omdat de gelekte informatie door dezelfde bril is bekeken.

En zelfs dan, Samsung noch Huawei heeft een patent op een lichtelijk vergelijkbaar uiterlijk, natuurlijk. We zagen en zien de laatste tijd steeds meer van dit soort design-keuzen. We moeten überhaupt nog maar afwachten hoe de P40-serie eruit gaat zien en naar alle waarschijnlijkheid krijgen we dat volgend jaar in februari te weten. Dan onthult Huawei namelijk ook de nieuwe Mate X.

Foto @OnLeaks via 91Mobiles