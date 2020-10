Huawei X Gentle Monster Eyewear II - (zonne)bril met speakers - Apparata

Foto @Huawei

Huawei lanceert de tweede versie van hun high-tech (zonne)bril, de X Gentle Monster Eyewear II met ingebouwde speakers.

Na een ruim half jaar komt Huawei alweer met een vervolg op hun high-tech (zonne)bril. De Huawei X Gentle Monster Eyewear II is tenminste net zo sexy en heeft een aantal nieuwe snufjes. Ook zijn er enkele nieuwe monturen verkrijgbaar. Toch roept de gadget nog steeds de vraag op ‘wie zit hier precies op te wachten?’

Huawei X Gentle Monster Eyewear II

De X Gentle Monster Eyewear II is de volgende iteratie van de high-tech brillen van het Chinese merk. Het is een product dat een beetje tussen Google Glasses met AR en gewone brillen zonder tech in bungelt.

Zo kun je met de brillen en zonnebrillen van Huawei muziek luisteren via de ingebouwde speakers. Zoals je van veel draadloze oortjes gewend bent, is er touch control en vanwege het relatief grote oppervlak zelfs een swipe-gedeelte. Je koppelt de Huawei Eyewear II via Bluetooth met je smartphone.

Specs

Vervolgens kun je het volgens het miljardenbedrijf ongeveer 5 uur onafgebroken muziek mee luisteren. Niet dat het sociaal geaccepteerd is om op vol volume K3 door je speakers te blasten. De speakers zijn wel direct op de oren gericht, dus vermoedelijk valt het met de aso-factor wel mee. Ook kun je een andere niet sociaal geaccepteerde handeling doen; tot 3,5 uur bellen via de bril.

De brillen van Huawei komen tevens met een leuke auto-pauze functie. Als de drager de bril afdoet, stopt de muziek automatisch met afspelen. Als je hem binnen enkele minuten weer opzet, gaat de bril verder waar je gebleven was.

Verrassend genoeg gaat de IP-rating van de tweede X Gentle Monster Eyewear wel achteruit. De voorganger had nog een solide IP67 rating, maar dat is nu gedaald naar een IP54 rating. Ofwel, veel meer dan een beetje stof of een druppeltje water kan de gadget helaas niet hebben.

De Huawei X Gentle Monster Eyewear II is in 4 modellen te verkrijgen; 2 zonnebrillen en 2 normale brillen. Ze gaan vanaf vandaag over de toonbank voor een adviesprijs van €329,99.

