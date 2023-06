Inchecken bij het ov zonder ov-chipkaart? Het kan tegenwoordig ook met je bankpas

Het kan jou ook al eens overkomen zijn: je komt erachter dat je je ov-chipkaart bent vergeten, net voordat je de trein of bus wilt pakken. Gelukkig is het sinds juni dit jaar mogelijk om overal in Nederland in te checken met een bankpas. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je je ov-chipkaart bent vergeten, of niet opgeladen hebt. Bovendien zijn er toekomstplannen voor een ov-pas voor op je telefoon, met als doel om de ov-chipkaart compleet te vervangen.

Inchecken met creditcard of pinpas: Lelystad als primeur

Sinds 2019 is de overheid bezig met het digitaliseren van de ov-chipkaart. Beginnend met zestien Arriva bussen in Lelystad, naar een landelijke manier van inchecken in het openbaar vervoer. De chipkaart zoals wij die kennen, is relatief onhandig in gebruik en heeft beveiligingsproblemen. Het inchecken met een betaalpas moet het gemakkelijker en goedkoper maken om naar verschillende plekken in heel Nederland te reizen.

OVpay: de manier van betalen

Verschillende vervoersbedrijven werken samen om het betalen met bankpas, ook wel OVpay mogelijk te maken. Je kunt op precies dezelfde manier in- en uitchecken, alleen dan met een betaalpas of mobiele telefoon. Dit kan alleen als je zonder korting of abonnement reist, maar hier komt verandering in. Als je wilt weten hoeveel je reis gekost heeft, dan kun je dat zien in je afschriften met de omschrijving NLOV. Wat ons betreft een handige manier van reizen.

Wat zijn de volgende stappen?

Dit nieuwe systeem van reizen met het openbaar vervoer, is sinds 2023 in heel Nederland mogelijk. Meer dan 60.000 toegangspoortjes en kaartlezers zijn vervangen op verschillende stations in het land. Het plan voor de toekomst is volgens de staatssecretaris helder: de ov-chipkaart moet vervangen worden door de ov-pas. De ov-pas zal in het begin zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn. Deze digitale variant zal worden aangeboden in de vorm van een soort wallet (portemonnee) en hiermee is het mogelijk om via je telefoon in te checken. Echter, er is nog weinig bekend over hoe dit er precies uit komt te zien. Wel is het de bedoeling dat de fysieke kaart om mee in te checken in 2025 volledig verdwijnt.

Wat zijn de gevolgen?

Het zal voor een overgroot deel van Nederland misschien wel fijn zijn om in te kunnen checken via je telefoon. We gebruiken onze telefoon immers voor bijna alles tegenwoordig. Toch zijn er nog wat vragen over de ov-pas. Nu beschikken de meeste mensen over verschillende abonnementen die het mogelijk maken om te reizen met het openbaar vervoer. Wanneer het gebruik van de ov-pas mogelijk is, worden deze abonnementen overgezet. Beginnend met de simpele abonnementen, later zullen de meer complexe abonnementen volgen. Er is nog geen duidelijkheid of dit inhoudelijke gevolgen heeft voor de huidige abonnementen.

Ook is het de bedoeling dat anoniem reizen een optie blijft. Dit kan best een lastige opgave zijn, omdat de nieuwe ov-pas direct gelinkt is aan een persoon. Het is dus nog maar de vraag hoe dit geïmplementeerd gaat worden in de nieuwe ov-pas.