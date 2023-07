Inloggen bij DigiD met je rijbewijs en pincode? Het kan vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2023 is het bij DigiD mogelijk om in te loggen met een rijbewijs en pincode. Vergelijkbaar met het inloggen via een identiteitskaart, wat als sinds 2021 mogelijk is. Deze nieuwe manier van inloggen zou veiliger zijn en hiermee wordt het beveiligingsniveau naar een hoger level getild. Wel zo handig wanneer het om gevoelige privacy gebonden gegevens gaat.

Inloggen met vernieuwde identiteitskaart

Identiteitskaarten zijn sinds 2021 voorzien van een NFC-chip waarmee je kunt inloggen in de DigiD-app. Een NFC-chip is vergelijkbaar met bluetooth. Op deze manier wissel je op een veilige manier contactloos gegevens uit. De gegevens die het nieuwe beveiligingsniveau ‘hoog’ vereisen, zoals het geval bij medische gegevens, zijn nu enkel in te zien via NFC. Wil je je inloggen bij een dienst met minder privacy gevoelige gegevens? Dan kun je gewoon nog inloggen met een DigiD-gebruikersnaam- en wachtwoord. Natuurlijk kun je dan ook nog gebruik maken van de DigiD-app om in te loggen. Ook hier geldt de ID-check, ter bevestiging van een persoon.

Inloggen met een rijbewijs

Heb je een rijbewijs die tussen mei 2018 en 1 juli 2023 zijn afgegeven? Dan heb je een rijbewijs met een NFC-chip waarmee je kunt inloggen bij DigiD. Dankzij het inloggen via rijbewijs en pincode, is er meer zekerheid dat er wordt ingelogd door de juiste persoon. Volgens de overheidsorganisatie Logius creëert dit meer veiligheid, al zijn er op dit moment nog geen diensten die gebruik maken van dit hogere beveiligingsniveau.

Vereiste pincode

Wanneer je je rijbewijs, uitgegeven vanaf mei 2018 tot 1 juli 2023, wilt gebruiken om in te loggen bij DigiD heb je ook een pincode nodig. Zonder deze code kun je niet inloggen bij de dienst. Ook niet als je wel over de juiste rijbewijs bezit. Dit komt doordat de vereiste pincode niet gegeven is in de tussentijd. Wel is het mogelijk om deze voor € 3,50 aan te vragen. Je ontvangt de brief met pincode per post. Voor alle nieuwste rijbewijzen hoef je niet extra te betalen voor de pincode, omdat dit ingegrepen zit in de prijs voor de aanschaf van het rijbewijs.

Hoe werkt het precies?

De chip zit verwerkt in een rijbewijs die uitgegeven is in 2018, te herkennen aan een ID-logo te vinden aan de achterkant van de kaart. Via de DigiD-app is het mogelijk om in te loggen. Open de app en scan de NFC-chip van je rijbewijs, om vervolgens je persoonlijke pin code in te voeren. Deze krijg je dus automatisch per brief als je rijbewijs gedateerd is op 1 juli, of later. Het gaat niet om een eenmalige inlog, steeds als je opnieuw wilt inloggen zal je de chip moeten scannen en je pincode moeten invoeren. Heb je helemaal geen mobiele telefoon met NFC-lezer om de chip mee te scannen? Dan is het ook mogelijk dit via de computer te doen. Dankzij een NFC-kaartlezer, die je kunt installeren op een Windows 10 en MacOS, kun je de pc ook altijd gebruiken om in te loggen.

Inloggen met DigiD

Er is altijd een ID-check vereist als je wilt inloggen bij een organisatie aangesloten bij DigiD. Deze eenmalige controle checkt het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ter bevestiging van de juiste persoon. Het gebruik van deze eenmalige check wordt door steeds meer organisaties gebruikt. De gegevens worden niet opgeslagen door de organisatie die hier gebruik van maakt en daarom moet dit steeds gecheckt worden wanneer je opnieuw inlogt.