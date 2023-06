Instagram: een platform waar pedofiele netwerken blijven groeien

Uit onderzoek van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, blijkt dat er vele pedofielennetwerken actief zijn op Instagram. In samenwerking met Stanford en Massachusetts Amherst universiteiten wordt onderzoek gedaan naar het verkoop en delen van materiaal omtrent kindermisbruik. Volgens het moederbedrijf Meta, wordt er inderdaad nog te weinig gedaan om het materiaal tegen te gaan. Ondanks de pogingen om verspreiding van kindermisbruik tegen te gaan, blijkt dit niet voldoende.

Algoritmes

Waarschijnlijk ben je wel bekend met algoritmes op sociale media kanalen. Deze zorgen ervoor dat gebruikers zo veel mogelijk content krijgen te zien die mogelijk aansluit bij hun interessegebied. Dit lijkt vrij onschuldig en is tevens fijn voor gebruikers, omdat de content aansluit op de behoeftes en interesses. Echter, wanneer het gaat om zaken als pedofilie, is het schadelijk en moet het gecontroleerd en gestopt kunnen worden. Gebruikers die beelden van kindermisbruik opzoeken, krijgen dankzij het algoritme steeds meer soortgelijke beelden te zien.

Het onderzoek

Om het onderzoek uit te voeren werden er nieuwe profielen op Instagram aangemaakt door de onderzoekers. Met deze nieuwe accounts werden specifieke hashtags opgezocht die gebruikt waren door andere profielen om kindermisbruik te promoten. Met deze hashtags kunnen gebruikers met elkaar in contact komen om beelden te verspreiden. Na het bezoeken van slechts enkele profielen, werden de accounts van de onderzoekers overspoeld met profielen van mensen die kindermisbruik promoten. Ze ontvingen links naar externe websites waar materiaal van kindermisbruik wordt verhandeld. Ook was er veel materiaal te vinden dat kinderen seksualiseert.

Schadelijk platform

Er werden, naast Instagram, meerdere sociale media kanalen onderzocht. Volgens de onderzoekers is op Instagram veruit het meeste te vinden. Het is dan ook een platform waar expliciet materiaal van kindermisbruik wordt aangeboden. Instagram wordt door de onderzoekers ook wel gezien als een opstapje naar plekken waar expliciet materiaal wordt aangeboden.

Speciale werkgroep

Meta heeft laten weten alles op alles te zetten om de verspreiding van dergelijk materiaal tegen te gaan. Gebruikers die deze beelden verkopen en verspreiden worden bijvoorbeeld geblokkeerd. Meta heeft een speciale werkgroep opgezet die hieraan werkt. In de afgelopen twee jaar zijn er, naar eigen zeggen, al 27 pedofielennetwerken offline gehaald.

Uit het onderzoek van The Wall Street Journal, is gebleken dat dit toch niet genoeg is. Volgens de krant zijn er werknemers en voormalig werknemers die hier uitspraken over hebben gedaan. Zo blijkt dat de Instagram profielen die het materiaal van kindermisbruik promoten gevolgd worden door miljoenen accounts. Deze accounts lijken juist te groeien, in plaats van dat deze afnemen.

Expertisecentrum Online Misbruik

Algoritmes kunnen dus schadelijk zijn. Er is nog weinig handhaving betreft dergelijke accounts en dit geeft pedofielen vrij spel. Ondanks de pogingen van Meta, wordt er nog onvoldoende gedaan om de verspreiding van kindermisbruik tegen te gaan. Gelukkig zijn er meerdere initiatieven die zich inzetten tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Offlimits (Expertisecentrum Online Misbruik) draagt bij aan een schoner internet, met diverse meldpunten om dergelijke beelden tegen te gaan. Daarnaast doen ze aan preventie en worden slachtoffers van online grensoverschrijdend gedrag geholpen.