Instagram Threads: kloon van Twitter bereikt 100 miljoen gebruikers

Threads heeft binnen een record tijd van vijf dagen al zo’n 100 miljoen gebruikers weten te bereiken. Hiermee heeft de concurrent van Twitter een nieuw en opvallend mijlpaal bereikt. Zo heeft het socialmediaplatform zelfs meer gebruikers bereikt dan ChatGPT, die twee maanden nodig had voor hetzelfde resultaat.

Wat is Threads?

Het nieuwe platform Threads is gekoppeld aan Instagram. Het moederbedrijf Meta heeft een slimme set gemaakt, zo blijkt uit het hoge aantal gebruikers. Het doel van Threads is sterk vergelijkbaar met dat van Twitter. Als gebruiker kun je zelf gemaakte berichten, video’s en foto’s delen met je volgers. Wanneer je je aanmeldt als gebruiker van Threads, geruik je dezelfde gebruikersnaam als op Instagram zelf. Het is dan ook makkelijk om via Instagram bij Threads in te loggen, omdat beide aan elkaar gekoppeld zijn. Volgens The Verge is dit mogelijk ook een reden voor de hoeveelheid gebruikers in korte tijd.

Lancering van het nieuwe platform

De lancering van het nieuwe platform werkt nog niet in alle landen binnen Europa. Het is nog niet zeker of Threads aan de Europese regelgeving voldoet. Vandaar dat we nog even moeten wachten tot we het in Nederland kunnen gebruiken. Wel heeft Meta het slim aangepakt door Threads vervroegd te lanceren. Dat komt omdat Twitter sinds kort limieten heeft ingesteld voor de gebruikers betreft het lezen van tweets. Als ingelogde gebruiker, kun je niet alle tweets meer lezen. Meta heeft hierop ingespeeld door Threads te lanceren en hiermee een alternatief te bieden.

Hoewel het nog niet zeker is of het een blijvend iets is, zijn de resultaten tot nu toe erg positief. Het grote succes van Instagram Threads gebruikers verslaat hiermee het record van ChatGPT. Enerzijds is dat knap. Threads is namelijk nog niet overal beschikbaar, terwijl ChatGPT dat wel is. Anderzijds is het ook logisch, omdat het platform makkelijk te koppelen is met Instagram.

Instagram Threads details

Threads is een decentrale app. Dit betekent dat de app kan samenwerken met andere apps, zoals Instagram zelf bijvoorbeeld. Naast het gebruik van je je Instagram-gebruikersnaam, zijn ook de bio in je profiel en geblokkeerde accounts hetzelfde. Met een Threads profiel wordt er dus redelijk veel van je Instagram-profiel gebruikt. Schijnbaar mag een post maximaal 500 tekens bevatten. Bovendien mogen links, foto’s en video’s van niet langer dan 5 minuten worden gedeeld op het platform. Momenteel worden er nog geen advertenties via Threads vertoond, omdat het platform nog nieuw is. Meta wil dat het platform zo snel mogelijk groeit. Echter, er is een grote kans dat dit in de toekomst verandert. Er is geen app vrij gebleven van reclames, dus dat zal ook bij Threads vast en zeker gebeuren.

Twitter onder vuur

Ondanks het kritiek van vele Twitter gebruikers, lijkt Elon Musk zich hier weinig van aan te trekken. Tegenwoordig kunnen geverifieerde accounts van Twitter dagelijks maximaal 6000 berichten lezen. Niet geverifieerde accounts kunnen maar 600 berichten lezen en de nieuwe niet gevarieerde accounts maar 300 berichten. Vooral adverteerders zijn niet blij met de nieuwe maatregel, ondanks dat Elon Musk zegt het aantal berichten per gebruiker weer te willen verhogen. Volgens hen zorgt de nieuwe maatregel ervoor dat reclames minder bereik hebben.