Instanties over accubranden: haal de oplader uit het stopcontact

Brand in een woning veroorzaakt door accu’s, het komt met enige regelmaat voor. Aan mobiele telefoons, laptops en ander apparatuur komen we niks tekort. Ook komt het vaak voor dat mensen de accu in het stopcontact laten zitten. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Brandweer Nederland waarschuwen om dit niet meer te doen.

Oorzaak en gevolg

Het aantal woningbranden is toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Brandweer Nederland. Wat de precieze aanleiding van de branden is, blijkt nog onduidelijk. Hoewel het nog niet te zeggen is of deze veroorzaakt worden door accu’s, komen accubranden wel vaker voor. Misschien is dat ook niet heel gek, gezien we allemaal steeds meer apparatuur hebben om op te laden.

Risico factoren in overweging nemen

Alle apparatuur dat opgeladen moet worden kan een risico tot brand vormen. Volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komen er steeds vaker incidenten voor die veroorzaakt zijn door een accu van een apparaat dat in de fik vliegt. Het is dan ook zaak om verstandig om te gaan met de apparaten en de bijbehorende opladers.

Het wordt bijvoorbeeld aangeraden om je smartphone niet op te laten tijdens het slapen. Zo heeft een apparaat niet de hele nacht nodig om op te laden. Wanneer de batterij vol is, moet deze voor veiligheidsredenen van de accu afgehaald worden. Bovendien is het gevaarlijk omdat je slaapt en het misschien niet merkt als er brand ontstaat.

Er wordt aangeraden om mobiele telefoons niet onder een kussen te leggen, ook dit is niet veilig. Voor alle soorten accu’s geldt: wat is de locatie van de oplader? Het wordt sterk afgeraden om deze in een vluchtroute te plaatsen, bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat deze op een veilige plek ligt waar je snel weg kunt komen, mocht dit nodig zijn.

Elektrische fietsen heeft de grootste risico’s

De batterij van een elektrische fiets brengt schijnbaar de grootste risico’s met zich mee. De accu’s zijn over het algemeen een stuk groter en wanneer er een brand ontstaat is het effect groter. Dit betekent niet dat alle elektrische fietsen gevaarlijk zijn. Wanneer een accu goed wordt onderhouden is de kans tot brand nog altijd klein.

Toch is het verstandig om rekening te houden met de risico’s. Is je elektrische fiets bijvoorbeeld gevallen? Dan kan er door beschadigingen toch kortsluiting ontstaan en dit kan gevaarlijk zijn. Vooral wanneer de accu erg warm wordt kan deze in brand vliegen. Bij twijfel is het verstandig om naar een fietsenmaker te gaan, zodat de fiets nagekeken kan worden. Voorkom onnodige risico’s en laat een accu nakijken als je gevallen bent, of de batterij simpelweg erg warm wordt wanneer deze aan de lader zit.

Actievoeren middels campagnes

De veiligheidsregio wil proberen om met diverse campagnes meer bewustzijn te creëren rondom het opladen van accu’s. In oktober is er een campagne van start gegaan. Deze wordt via verschillende sociale media kanalen gedeeld. Ook zijn er flyers voor woningbouwcorporaties en (fiets) winkels gemaakt om mensen te bereiken. Natuurlijk worden scholen en diverse andere organisaties niet vergeten. Het doel is om gedragsverandering teweeg te brengen door mensen bewust te maken van de mogelijke gevolgen.

Wat te doen bij brand?

Het kan ondanks alle pogingen tot veilig gebruik altijd voorkomen dat een accu vlam vat. Misschien vanzelfsprekend, maar bel altijd de brandweer wanneer dit gebeurt, ook als het vuur al gedoofd is. Volgens de Brandweer Nederland is een accubrand anders dan een andere brand. Volgens hen kan een accubrand opnieuw ontsteken, zelfs wanneer je denkt dat de accu uit staat.

Door de batterij voor een lange tijd in een emmer water te plaatsen, stopt de mogelijk chemische reactie van de accu. Hierdoor kan deze niet nogmaals in brand vliegen. De accu moet hier een lange tijd voor in het water liggen en het is belangrijk dat deze volledig ondergedompeld is. Ga vooral niet zelf aan de slag en bel toch even de brandweer voor de zekerheid.