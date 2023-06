Internet wordt duurder, zonder dat providers extra winst maken

Ondanks dat er een flinke prijsstijging is aangekondigd door grote internetproviders, betekent dit niet dat er ook door hun winst gemaakt wordt. Dit heeft alles te maken met de inflatie. Volgens diverse experts, staan verschillende aanbieders onder druk. Winst maken is niet per se het doel, hoewel de omzet van providers wel stijgt.

Prijsstijging internetproviders

Alle grote internetproviders gaan stijgen in prijs vanaf 1 juli. Zo gaan de tarieven van Ziggo met 8,5 procent omhoog en heeft T-Mobile een prijsstijging van 8,6 procent. Deze grote providers zijn dan ook gelijk degene die het meeste stijgen in prijs. Delta gaat met 2 tot 3 euro omhoog. KPN heeft het tarief verhoogd met 6,4 procent. Best een flinke prijsstijging als je het ons vraagt en het geeft de indruk van graaiflatie. Echter, hier is volgens expert geen sprake van.

Graaiflatie of inflatie

Graaiflatie is een economische term die ook wel greedflation wordt genoemd. Dit betekent dat de prijzen van een bedrijf meer stijgt dan nodig is om de kosten te kunnen dekken. Hoewel het vrij normaal is dat bedrijven oplopende productiekosten verrekenen met de consument, loopt het soms uit de hand.

Zo zijn er bedrijven die niet alleen de kosten aan consumenten berekenen, maar hier ook extra winst mee genereren. Dankzij de inflatie hebben veel mensen niet meer zo goed door dat ze nog eens extra betalen. Dit komt doordat de prijzen nu eenmaal hoger zijn, dus kijk je niet meer op van belachelijke prijzen. Grote internetproviders maken enorm veel kosten en die stijgen nog harder. Hier is dus geen sprake van graaiflatie, wel van inflatie.

Kosten versus inkomen

De kosten van internetproviders stijgen en dit zorgt ervoor dat er weinig tot geen winst overblijft voor deze bedrijven. Nederlandse internetproviders hebben hoge personeelskosten, omdat werknemers wegens inflatie ook om een hoger salaris vragen. Zo zijn er dus meerdere providers die hun prijzen hebben verhoogd met een percentage dat erbij is komen aan personeelskosten. Daarbij zijn veel internetaanbieders een hoger bedrag kwijt aan energiekosten. Ook dit wordt meegenomen in de nieuwe prijsstijging.

Gevolgen voor consumenten

Het valt op, de nieuwe prijsstijging. Voor veel consumenten is dit dan ook een reden om over te stappen op een nieuwe provider. De kleinere internetproviders vragen vaak minder voor een abonnement. Dit is dan weer voordelig voor consumenten die de overstap willen maken. Daarbij is het verstandig om eens goed te kijken naar je huidige abonnement. Misschien dat je een uitgebreid pakket hebt, die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Door kritisch te kijken naar jouw huidige abonnement, kun je al een heel eind komen. De prijzen zullen misschien nog wel meer gaan stijgen, dus aanpassingen maken kan geen kwaad.

Wat te doen?

Vergelijkbaar met het overstappen van je zorgverzekering, kan het ook voordelig zijn dit te doen met je internetprovider. Regelmatig overstappen geeft je de mogelijkheid om gebruik te maken van de acties en kortingen die een provider op dat moment heeft. Inflatiecorrectie wordt meestal toegepast op bestaande klanten, in plaats van nieuwe klanten. De kans dat je meer gaat betalen voor je internet is dus groter als je alsmaar bij dezelfde provider blijft.