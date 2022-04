Investeerders verdienden grof geld met crypto in 2021

De waardestijging van Bitcoin en Ethereum in 2021 was spectaculair. Investeren in crypto loonde in 2021 enorm.

Voor investeerders in Bitcoin of Ether was 2021 een zeer goed jaar. Wereldwijd werd een waardestijging van maar liefst 400% gerealiseerd, meldde het cryptocurrency data platform Chainalysis.

Investeren in crypto

De waardestijging van Bitcoin steeg afgelopen jaar met 60% naar 46.300 dollar. Ether, de munt van blockchain platform Ethereum, kende een spectaculaire waardestijging van 400% en eindige 2021 met een koers van 3.650 dollar zit dus duidelijk in de lift.

Vooral de maand november was een topmaand voor beide crypto’s. Bitcoin piekte toen op 69.000 dollar, en Ether bereikte kort een waarde van 4.878 dollar. De maand december zakte de koers van beide munten weer wat in.

Vooral investeerders in crypto in de USA profiteerden van de waardestijging. Naar land gemeten was de waardestijging in de USA met 47 biljoen dollar verreweg het grootste, veel groter dan China, Japan en Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk was de waardestijging van crypte’s ruim 8 biljoen dollar.

Voor veel landen geldt inmiddels dat de waardestijging in crypte’s die van de traditionele economie overstijgt. De eerste maanden van 2022 lijken voorlopig een stuk kalmer te verlopen dan vorig jaar. Spannende waardestijgingen hebben we deze eerste maanden nog niet mogen zien. Benieuwd wat de rest van het jaar gaat brengen!