De eerste periode van dit jaar zit erop. Wat heeft Bitcoin in 2022 tot nu toe laten zien?

Het eerste kwartaal van 2022 leert dat Bitcoin het heel rustig aan doet. Als je peildatum 1 januari erbij pakt heeft de bekendste cryptocurrency ter wereld eigenlijk weinig gekke dingen laten zien. Sinds 1 januari is de munt in waarde gedaald, echter niet op een niveau wat we wel vaker zien in de wereld van crypto. 5 feitjes over Bitcoin in 2022 tot nu toe.

1. Bitcoin doet het rustig aan

De laatste dagen van 2021 vormden een daling voor Bitcoin in waarde. En daar is de munt nooit uitgeklommen. Op 1 januari had Bitcoin een waarde van 42.000 dollar. En kijk vandaag naar de koers. Dan zie je 40.000 dollar op de borden staan. Kortom, in die eerste drie maanden en een paar weken is er eigenlijk weinig echt spannends gebeurd.

2. Geen 50.000 dollar

Vandaag is het eerste Paasdag, 17 april 2022. En de 50.000 dollar is nog steeds niet gezien dit jaar. De koers kwam recent in de buurt met een waarde van 47k, maar de 50 is nog niet bereikt. De laatste keer dat Bitcoin een waarde had van meer dan 50.000 dollar was op 25 december 2021.

3. Maar ook niet onder de 35.000 dollar

Geen sterke stijgers. Echter ook geen bizarre dalers. De koers is nog niet onder de 35.000 dollar gekomen dit jaar. De diepste pijn werd op 23 januari bereikt met een waarde van 35.070 dollar. Sindsdien zijn er meer pieken en dalen geweest, maar is Bitcoin altijd vrij stabiel gebleven. De typische termen bear- of bullmarkt zijn eigenlijk nog niet aan de orde geweest dit jaar.

4. Vergelijkbaar met 2021

Ja, Bitcoin behaalde in 2021 een nieuwe all time high. Maar dat betekent niet dat 2021 een jaar was waarin het elke maand spannend was. In de periode van mei tot en met juli kabbelde BTC op saai vaarwater na een flinke daling te hebben meegemaakt. Dat is een periode van drie maanden. Vergelijkbaar met wat we nu zien.

5. Meer goed nieuws voor Bitcoin dan ooit

Ieder jaar groeit de wereld van cryptocurrency. Van het staan in de kinderschoenen tot langzaam volwassen worden. De Verenigde Staten heeft zich dit jaar positief uitgesproken over cryptocurrency, het Verenigd Koninkrijk heeft zich dit jaar positief uitgesproken over cryptocurrency. Terwijl in het verleden de wereld van crypto een hoop stront over zich heen heeft gekregen. Het maakt je als buitenstander toch nieuwsgierig wat dit gaat brengen.