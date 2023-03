Invloed van de huidige inflatie op de Forex markt en hoe beleggers er op in kunnen spelen

Inflatiecijfers zijn als onderstromen en muisstromen in de Forex-markt. Ze zijn niet te zien, maar ze zijn zeker wel aanwezig. Wanneer de jaarlijkse inflatie normaal is (meestal zo’n twee procent groei per jaar) creëren deze onderstromen financiële patronen die op een relatief voorspelbare manier op en neer gaan. Zodra de inflatiecijfers veranderen verandert er ook veel op de Forex markt. Zoals algemeen bekend zitten we nu in een periode met torenhoge inflatie, maar wat heeft dit voor invloed op de Forex markt?

De invloed van inflatie op de Forex markt

Om de invloed van inflatie op de Forex markt te kunnen vaststellen is het eerst handig om even een korte uitleg te geven over wat de Forex markt is. In een Forex-transactie wordt de ene valuta verhandeld voor een andere, de basisvaluta (de Euro) wordt ingewisseld voor een tegenvaluta (vreemde valuta zoals bijvoorbeeld de Dollar).

Dit zou er als volgt uit kunnen zien: 1 Amerikaanse dollar staat gelijk aan 1,17 Euro en is een eenvoudige uitwisseling van waarde tegen een koers die wordt gegeven door banken of wisselkoersagency’s. De Forex markt is 24 uur per dag vijf dagen per week geopend, van maandag tot vrijdag. Omdat beleggers vaak niet elke minuut van de dag de markt kunnen checken maken veel beleggers gebruik van het inzetten van Forex signals.

Nu duidelijk is wat de Forex markt is en doet is het ook handig om het begrip inflatie nogmaals uit te leggen. Inflatie treedt op wanneer er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor één euro dan gisteren. Met andere woorden: door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd dus minder waard. Dit is wat er nu aan de hand is. Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland (en de daarmee stijgende energieprijzen) en de nasleep van de coronacrisis is de inflatie torenhoog.

Wanneer de inflatie te snel stijgt, zoals nu, gaan valutawaarden fluctueren. Dit kan prijsverschillen dramatisch beïnvloeden, waardoor volatiliteit en onvoorspelbaarheid ontstaan. Als er sprake is van zo’n grote volatiliteit zijn er een aantal dingen die beleggers kunnen doen.

Hoe kan een belegger inspelen op inflatie?

Eén van de manieren waarop een beleggers met inflatie om kunnen gaan is door het inzetten van forex signals. Middels Forex signals ofwel trading signals ontvangt een belegger notificaties wanneer de marktcondities aan bepaalde, vooraf ingestelde voorwaarden, voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op een door de belegger ontwikkelde trading strategie of de strategieën of technieken van andere, professionele beleggers. Door deze notificaties kunnen beleggers weloverwogen kopen en verkopen, zelfs in tijden van inflatie.

Mochten beleggers het toch te risicovol vinden om te blijven beleggen op de Forex markt zijn er natuurlijk altijd andere opties die iets minder risicovol zijn. Dit zijn bijvoorbeeld beleggen in obligaties of geld op een spaarrekening zetten. Obligaties zijn in principe bewijzen over leningen. Een obligatie wordt aangeschaft en de uitgevende partij ontvangt het geld dat betaald werd voor de obligatie. In ruil hiervoor ontvangt de obligatiehouder rente. De schommelingen van obligaties zijn doorgaans een stuk minder sterk dan bij valuta’s of bij aandelen.

Een tweede optie is natuurlijk gewoon geld op een spaarrekening zetten. Dit kan in tijden van inflatie goed werken omdat in tijden van inflatie de Centrale Banken vaak de rente verhogen. Een verhoging van rente op spaarrekeningen maakt het natuurlijk interessanter om geld op een spaarrekening te zetten.

Om dit artikel dus even kort samen te vatten, de inflatie is op dit moment torenhoog. Wanneer de inflatie te snel stijgt, zoals dus nu het geval is, gaan valutawaarden fluctueren. Dit kan prijsverschillen dramatisch beïnvloeden, waardoor volatiliteit en onvoorspelbaarheid ontstaan. Als er sprake is van zo’n grote volatiliteit zijn er een aantal dingen die beleggers kunnen doen: inzetten van Forex signals of kiezen voor andere opties zoals bijvoorbeeld beleggen in obligaties of geld op een spaarrekening zetten.