iOS 14 slurpt je batterij leeg - Apparata

Heb jij de update naar iOS 14 gedaan en merk je een aanslag op de batterij? Dat kan kloppen.

Op sociale media regent het klachten van iOS-gebruikers die klagen over een verminderde batterijduur na de update naar iOS 14. Apple’s nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem is recent uitgerold. Zoals wel vaker zijn er bugs te betreuren en dit keer is het een hele vervelende.

De duur van de batterij van de iPhone is na de installatie van iOS 14 er minder op geworden. Niet alleen met iOS 14 komen er klachten naar boven. Ook zijn er klagende gebruikers te horen die watchOS 7 gebruiken op hun Apple Watch.

Het probleem zou met de GPS te maken hebben, meent MacRumors. Volgens deze Apple nieuwssite worden GPS data niet nauwkeurig opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat het systeem onnodig veel kracht vraagt van de batterij. Daardoor gaat de Apple Watch of de iPhone minder lang mee op een volle accuduur.

Uiteraard is het aan Apple om met een officiële update te komen voor iOS 14 en dit issue met onder andere de batterij. Op een speciale support pagina heeft Apple omschreven welke bugs en kwalen er kunnen voorkomen na installatie van iOS 14. Er staat ook een stappenplan om sommige problemen aan te pakken. Succes als je met één van deze irritaties te maken hebt!