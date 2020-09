WatchOS 7 sloopt Apple Watch Series 3 - Apparata

Het gloednieuwe WatchOS 7 sloopt de Apple Watch Series 3 dusdanig, dat je je afvraagt waarom Apple de update in de eerste plaats uitvoerde.

WatchOS 7 blijkt een ramp voor eigenaren van de Apple Watch Series 3. Apple kondigde het nieuwste WatchOS 7 besturingssysteem aan tijdens de onthulling van de gloednieuwe Watch Series 6 en Watch SE. Maar nieuw is niet altijd beter, zo blijkt vandaag weer.

Apple Watch Series 3 werkt niet na WatchOS 7

Gebruikers van de iets oudere Apple Watch Series 3 klagen over desastreuze problemen na een update naar WatchOS 7. Onder andere via het Apple forum laten Series 3-eigenaren weten hoe buggy de update naar het nieuwe besturingssysteem is.

Mijn Series 3 deed een automatische update naar WatchOS 7 vannacht. Vandaag ging het horloge 3 keer vanzelf uit, ging hij 4 keer op slot terwijl ik hem om had, kon hij sommige apps niet laden en ontkoppelde hij zich tenminste 2 keer van mijn smartphone. De update heeft mijn batterij ook doen leeglopen naar 50% na ongeveer 8 uur, terwijl ik normaal nog 80% zou moeten hebben. Tjay64 op het Apple forum

Houd in de gaten, dit is de ervaring van één gebruiker. Tientallen andere Series 3-eigenaren melden hetzelfde probleem na de update naar WatchOS 7.

Geen oplossing

Apple heeft nog niet gereageerd op het probleem en het is ook niet bekend hoeveel gebruikers last hebben van de bugs. Wat wel duidelijk is, is dat dit een desastreuze update is voor Series 3-gebruikers. Bugs houd je niet tegen, maar de omvang van de problemen is hier zo groot, dat je je moet afvragen of de uitrol wel had moeten plaatsvinden. Daarnaast is het niet voor het eerst dat zoiets gebeurt.

De Apple Watch Series 3 uit 2017 is het oudste Apple-horloge dat op WatchOS 7 draait. Wellicht dat de verouderde hardware dus problemen veroorzaakt in combinatie met het nieuwe besturingssysteem. Als cynicus zou je ook de iPhone 7 scam erbij kunnen halen. Apple werd betrapt op het bewust vertragen van oudere hardware. Zou dit een trucje zijn om mensen naar de nieuwe Apple Watch Series 6 te forceren?

