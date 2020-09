Apple kondigt goedkopere Apple Watch SE aan! - Apparata

Apple kondigt naast de Series 6 officieel de goedkopere Apple Watch SE aan!

Naast de gloednieuwe Series 6 komt Apple tijdens hun livestream met een tweede toestel: de Apple Watch SE. Zoals bij de recente iPhone duidt de noemer ‘SE’ op een goedkopere insteek. Tevens recyclet Apple een deel van hun design en filosofie. Dit is de goedkope nieuwe Apple Watch.

Apple Watch SE

Voor degene die de Apple Watch altijd wat duur vond, is er nu ook de gloednieuwe Apple Watch SE. Je kunt het goedkopere slimme horloge zien als een Apple Watch met alleen de essentiële aspecten.

Dat wil zeggen, de gebruikelijke meters en sensoren, alle apps en ondersteuning, maar zonder de reeds aangekondigde infraroodsensor. Ook lijkt het always-on display te ontbreken. De Watch SE wordt aangedreven door een S5 processor die we eerder in de Series 5 zagen. Maar kwa design leent de SE meer van de Watch Series 4. De gadget draait op het gloednieuwe WatchOS 7.

Alle nieuwe bandjes, app-functionaliteiten en fitness-hulp (zie Series 6 artikel) komen ook naar de Apple Watch SE.

Concurrentie

Met de introductie van de SE betreedt Apple een volledig nieuwe markt. Zoals tech-liefhebbers wel weten, is het bedrijf van Tim Cook immers altijd een beetje duur. Ondertussen zijn er talloze goedkopere alternatieven op de markt gekomen. Met de SE concurreert Apple weer met de goedkopere merken.

Het grote voordeel is natuurlijk wel dat alle uitgebreide fitness-ondersteuning, iPhone-integratie en de bijbehorende support wel meekomen.

De Watch SE ligt vanaf vrijdag in de winkel vanaf $279. Het cellulaire model gaat voor $329 over de toonbank. Dat is ruim honderd euro goedkoper dan de het nieuwe hoofdmodel, de Series 6. Ook kondigt Apple aan door de gaan met de verkoop van de Series 3 voor $199. Zo biedt het miljardenmerk een flinke line-up aan slimme horloges aan. Voor ieder wat wils, zullen we maar zeggen.

Beeldmateriaal @Apple