iOS 15 komt met iets goeds - Apparata

iOS 15 van Apple komt eraan en het heeft een goede nieuwe functie waar we eigenlijk allemaal op zitten te wachten.

De nieuwe update 14.5 is er volgende week, maar de grote nieuwe versie komt er ook aan. Deze versie heeft een paar opmerkelijke functies, waar we eigenlijk al heel lang op zitten wachten. Het is natuurlijk heel vervelend als je in de auto zit en er iemand je continue allerlei berichten zit te sturen. Iets terugsturen kan natuurlijk niet als je aan het rijden bent, dus wat dan?

Notificaties

Daar kunnen ‘slimme’ notificaties bij helpen. Apple gaat deze introduceren in iOS 15. In juni zal het WWDC plaatsvinden, dit is een ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe iOS versie daar onthuld. Bronnen bij Bloomberg vertellen dat iOS 15 en zijn iPadOS 15-equivalent upgrades zullen bevatten van de interface, inclusief meldingen.

En met deze meldingen kan je naar verluidt zelf bepalen met welke status die verzonden worden. Bijvoorbeeld als je in de auto zit, slaapt of werkt. Het is dan mogelijk dat je iPhone geen geluid maakt, als je aan het werkt bent. Een ‘niet storen’ functie dus, dat ook gedeeld kan worden met mensen die je bijvoorbeeld berichten sturen. Je hebt natuurlijk snel toegang tot de functie, onder andere via het vergrendelscherm. Het is ook mogelijk automatisch antwoorden op berichten in te stellen voor statussen, die verder gaan dan alleen het eerder genoemde autorijden.

Andere nieuwe functies

Natuurlijk is dit niet alles. Een iMessage- upgrade zit ook in de planning, waardoor dit een meer sociaal netwerk zal worden. Het is de bedoeling om hiermee gebruikers weg te lokken bij WhatsApp. Hoe ze dit gaan doen, dat is ons nog niet duidelijk. Ook een privacymenu dat laat zien dat apps gegevens verzamelen behoort tot de update.

Vermoedelijk wordt de nieuwe versie gepresenteerd in juni op de eerdere genoemde conferentie. De uiteindelijke uitrol voor de gebruikers zal eind dit jaar zijn.