iPhone 11 Pro werkt nog na maand op bodem van ijsmeer - Apparata

Een wonderbaarlijk verhaal, deze iPhone 11 Pro viel in het water en overleefde een avontuur op de bodem van een ijsmeer.

Een iPhone 11 kan wel tegen wat stof en water. Ze hebben daar immers een officiële certificatie voor. Maar het is niet de bedoeling dat je ermee gaat diepzee duiken. Laat staan het toestel op de bodem van een meer laat slingeren. En dan nog verwachten dat ‘ie het doet. Toch is het zo, want dit wonderbaarlijke verhaal gaat over een iPhone 11 Pro die het op de bodem van een ijsmeer wist vol te houden voor een maand.

Een vrouw genaamd Angie Carriere verloor haar iPhone 11 Pro in het water toen ze op het Waskesiu Lake was. Ze vierde toen haar 50ste verjaardag, maar door de wind viel de iPhone uit haar handen zo in het water. Na een maandje kwam ze terug, want ze wilde toch een poging wagen de iPhone te vinden. Het was namelijk zo dat er belangrijke foto’s op het toestel stonden en ze had geen backup.

Met een magneet en een haak in het water is het gelukt om de iPhone 11 Pro boven water te krijgen. Bijzonder genoeg werkte de telefoon nog! Nu is dit niet het enige verhaal van een iPhone die nog functioneert na een langere tijd in het water te hebben gelegen. Zo was er al eerder een verhaal van een iPhone die het zelfs een halfjaar wist uit te houden in het water. (via Appleinsider)