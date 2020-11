iPhone 12 Studio: alles voor je nieuwe iPhone - Apparata

Net een nieuwe iPhone 12 gekocht, dan kun je er ook nog allerlei accessoires voor bij kopen en Studio helpt je daarbij.

Ja, we weten inmiddels wel dat er drie nieuwe iPhones zijn gelanceerd. Maar voor die smartphones zijn er ook nog losse producten te koop. Recent kwam bijvoorbeeld de Dubbele MagSafe-oplader hier voorbij en nu heeft Apple de iPhone 12 Studio gelanceerd.

Deze Studio is een speciale webpagina die je helpt om accessoires voor je nieuwe iPhone 12 uit te kiezen. Feitelijk is het een handige manier van Apple om je producten aan te smeren zonder dat er een verkoper hoeft tussen te komen.

De webpagina is alleen vanaf een mobiel apparaat te gebruiken. Dus van een smartphone of een tablet. Eerst vraagt Apple welke telefoon je gekozen hebt. Dat kan een iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max of de iPhone 12 mini zijn. Vervolgens kies je een kleur en krijg je diverse MagSafe hoesjes te zien.

Het is in elk geval een makkelijke manier om snel zaken te vergelijken om te zien hoe ze in combinatie met je nieuwe iPhone ogen. Bovendien is het COVID-proef, want je hoeft er geen winkel voor binnen te lopen. De iPhone 12 Studio is vanaf nu te raadplegen.