iPhone 13 Pro Max beelden met veel grotere camera en dikker chassis - Apparata

Nieuwe beelden laten de nieuwe iPhone 13 Pro Max zien. Opvallend daarbij is de camera. Check snel hier alle beelden!

De lancering van een nieuwe iPhone is altijd een dingetje. Veel mensen zitten reikhalzend uit te kijken naar alle specs en designelementen die de nieuwe smartphone zal brengen. Vandaag kregen we gelekte beelden te zien van de iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max

Er zijn eerder beelden van ontwerpen gelekt van de aankomende iPhone 13- reeks. En die zagen er veelbelovend uit. Nu zijn er 3D- geprinte modellen gemaakt op basis van deze gelekte ontwerpen. Het lijkt erop dat de iPhone 13 Pro Max een aanzienlijk grotere camerabobbel krijgt, maar ook het chassis wordt dikker.

Geruchten op het internet door lekkers en analisten bevestigen dat deze nieuwe iPhone 0,2 mm dikker zal zijn als de iPhone 12- reeks. De bekende YouTuber EverythingApplePro beweert zelfs in een nieuwe video dat de iPhone 13 Pro Max 0,26 mm dikker zal zijn.

We weten dat Apple geen toekomst meer ziet in de mini, maar er zal naar alle waarschijnlijkheid wel nog een iPhone 13 mini komen. Deze is ook te zien in de onderstaande video. De 3D- geprinte mockups zijn gemaakt op basis van zogenaamde CAD- bestanden, daarom kunnen ze bijna in dezelfde vorm worden gemaakt. Naar verluidt komen de specificaties die in deze bestanden staan van fabrikanten van hoesjes en andere accessoires. Deze krijgen de specificaties om op hetzelfde moment van de lancering van de nieuwe iPhone hun producten af te hebben.

Camera

De iPhone’s worden dus dikker. Maar de Pro Max krijgt ook nog eens een vettere camerabobbel. Deze zal 0,9 mm verder uitsteken dan de iPhone 12 variant. De lenzen zijn hierdoor ook aanzienlijk groter. De bult is vierkanter van vorm dan nu. Op de Pro Max zal hij schijnbaar 36,56 mm breed en 37,62 mm hoog zijn. De iPhone 13 mini zal met 28,26 mm bij 28,27 mm bijna een perfect vierkant zijn.

De breedte en hoogte van alle iPhone 13 toestellen zullen hetzelfde blijven, maar de inkeping zal kleiner zijn. De volgende iPhone schept dus veel verwachtingen, we zijn nieuwsgierig hoe dit alles gaat uitpakken.