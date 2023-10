iPhone 15 pro snel oververhit: hoe houd je jouw smartphone cool?

Het nieuwste model iPhone kan tijdens het gebruik in de eerste dagen aanzienlijk in temperatuur stijgen, zo heeft Apple bevestigd na het ontvangen van meerdere klachten van gebruikers. In dit artikel lees je over de reden achter de opwarming van het toestel en ontvang je tips om je iPhone koel te houden.

iPhone 15 maakt overuren

Volgens fabrikant Apple is er een goede verklaring voor de opwarming. Het blijkt dat er een bug is ontstaan in de nieuwste iOS 17 software. Tijdens het updaten van apps op de smartphone wordt de iPhone overbelast, wat leidt tot oververhitting van het toestel. De afgelopen weken heeft Apple meerdere klachten ontvangen van gebruikers, waarbij verschillende video’s en foto’s viraal gingen waarin gebruikers hun iPhone met een thermometer meten. Hierbij liepen de temperaturen op tot ruim boven de 38 graden Celsius.

Voor de tweede keer in de problemen

Voor Apple is dit al de tweede keer binnen een korte periode dat er problemen zijn opgetreden met hun smartphones. Eerder waren er al meldingen van stralingsniveau problemen met de iPhone 12, wat ook zorgen heeft gewekt over de opwarming van de iPhone 15 Pro. Apple benadrukt echter dat deze hogere temperaturen geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het bedrijf geeft aan dat het normaal is dat een nieuwe iPhone in de eerste dagen na installatie wat warmte kan genereren.

Het Amerikaanse technologiebedrijf heeft gereageerd op de klachten van diverse gebruikers en de oorzaak van het probleem geïdentificeerd. Momenteel werkt Apple aan een snelle oplossing voor de gebruikers van de iPhone 15 Pro. Het bedrijf heeft toegezegd dat er een iOS 17 update zal komen om het probleem te verhelpen. Bovendien werkt het bedrijf samen met verschillende appontwikkelaars om de problemen in hun apps aan te pakken.

Hoe houd je je iPhone koel?

De exacte datum van de verwachte iOS 17 update is nog niet bekend. Het is dus nog even wachten totdat het probleem officieel wordt verholpen. Wel zijn er stappen die je zelf kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat je iPhone niet oververhit raakt. Hier zijn drie tips om je iPhone koel te houden:

Tip #1: Vermijd warme temperaturen

Zorg ervoor dat je je telefoon uit direct zonlicht houdt. Ook warme omgevingen, zoals een warm huis of een auto op een zonnige dag, kunnen de temperatuur van je iPhone verhogen. Let op de omgevingstemperatuur. Apple adviseert dat de temperatuur van je iPhone binnen het bereik van -20 tot 45 graden Celsius moet liggen om optimaal te kunnen functioneren.

Tip #2: Opletten tijdens het opladen

Vermijd het gebruik van zware apps terwijl je iPhone wordt opgeladen. Als je het moeilijk vindt om je iPhone niet te gebruiken tijdens het opladen, probeer dan de helderheid van je scherm te verlagen en schakel onnodige functies zoals bluetooth en wifi uit. Sluit ook ongebruikte apps af. Verwijder indien mogelijk het hoesje tijdens het opladen, omdat dit warmte kan vasthouden.

Tip #3: Minder beeld opnemen

Het real-time tonen van beelden op je scherm, kost je iPhone veel rekenkracht. Vermijd daarom zoveel mogelijk het maken van foto’s en video’s. In ieder geval tot je de nieuwe update kan downloaden.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je de kans op oververhitting van je iPhone verminderen en ervoor zorgen dat deze soepel blijft werken.

