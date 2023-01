iPhone 15 Ultra: wat we eind januari 2023 weten

De Pro Max is nog maar pas uit, maar de eerste geruchten over de opvolger, de iPhone 15 Ultra, worden nu al steeds concreter.

iPhone 15 Ultra voorzien van snelle Wi-Fi 6E

Volgens interne informatie zal de iPhone 15 Ultra behoorlijk wat luxer worden dan de iPhone 14. Zo zal volgens de bekende ,Apple blogger Ming-Chi Kuo de iPhone 15 van de supersnelle Wi-Fi 6E worden voorzien. En dat is nog niet alles. Ook brokjes code uit iOS 17 onthullen dat allebei Pro modellen hiermee uit zullen worden gerust.

Vroege testproductie, weer met Dynamic Island

De iPhone 15 Ultra zal een maand eerder in testproductie gaan dan de iPhone 14. Dit zou kunnen wijzen op een wat vroegere lancering, of dat Apple wil voorkomen dat er weer bottlenecks ontstaan bij de levering. Immers, Apple heeft nu nieuwe fabrieken opgestart in India en dat vergt aanpassing.

Steeds meer informatie wordt bekend vanuit Apple-insiders. Maar klopt alles?

Volgens een andere bekende Apple goeroe, Mark Gurman, zullen de iPhone 15 Ultra en alle andere modellen worden voorzien met het Dynamic Island. Dat betekent dat het voor ontwikkelaars veel aantrekkelijker wordt om hier specifieke toepassingen voor te ontwikkelen. Nu is het Dynamic Island alleen maar aanwezig bij de beide Pro modellen van de iPhone 14. Deze zullen we dus ook meer gaan zien, wat goed nieuws is voor de gebruikers.

Een andere kleine sensatie is dat de A17 Bionic chipset de eerste en enige chipset voor mobiele apparatuur wordt, op basis van de 3 nm architectuur. Apple kiest dus duidelijk voor de vlucht naar voren, wat ook wel nodig is na het qua innovatie wat teleurstellende iPhone 14 verhaal.

“iPhone 15 Ultra wordt € 200 duurder”

Ook voor deze productronde zal Apple de verschillen tussen de basismodellen en de Pro modellen groter maken. Leaker LeaksApplePro voorziet daarom dat de iPhone 15 Ultra zo’n €100-€ 200 duurder zal worden dan de huidige iPhone 14 Pro Max.

De prijzen van de iPhone 15 basismodellen zullen dan weer wat lager worden, omdat Apple volgens insiders nogal geschrokken is van de lage verkoopcijfers van de basismodellen van de iPhone 14. Waarschijnlijk zal ook traditiegetrouw in september 2023 de presentatie van de nieuwe iPhone 15 Ultra plaatsvinden.

Gelekte beelden van de iPhone 15 Ultra wijzen op een titanium frame

Titanium body en solid state knoppen

Naar verluidt zal de iPhone 15 ultra voorzien worden van een titanium frame. Titanium is net zo sterk als staal, maar twee keer zo licht. Dit frame zal naar alle telefoons van de iPhone 15 serie worden toegepast. Dit drukt het gewicht met 10-20 g, wat betekent dat er meer ruimte is voor bijvoorbeeld een grotere batterij. Dit gerucht werd al eerder verspreid over de iPhone 14, wat toen niet klopte. Maar misschien was uitstel geen afstel.

Solid state knoppen aan de zijkant zijn een andere mogelijke verandering. Het grote voordeel van deze knoppen is dat ze niet bewegen ten opzichte van de rest van het frame, wat weer een bron van storingen en lekkages minder is. Het zijn dus tiptoetsen, die zullen gaan trillen als je erop drukt.

Geruchten als: “zou de achterkant van de iPhone 15 overal gebogen randen krijgen?”, worden door andere insiders weer tegengesproken.

USB-C en periscooplens

Geruchten die dan weer wel wat zekerder zijn, is dat de iPhone 15 Ultra zal gaan beschikken over een USB C poort. Apple moet wel, in verband met EU wetgeving. Ook zal de cameratechnologie waarschijnlijk flink verbeterd worden, onder andere met een periscopische zoomlens. Dat is ook hard nodig, want de concurrentie uit China en Zuid-Korea op dit gebied zit niet stil en overtreft Apple op enkele punten al. Alles lijkt er dus op, dat de iPhone 15 Ultra een stuk interessanter zal worden dan de iPhone 14 serie.