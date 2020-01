iPhone SE 2 renders gelekt, komt hij je bekend voor?

De iPhone SE, ook wel iPhone 9 genoemd, krijgt een zeer herkenbaar design.





We kijken al een tijdje uit naar de aankomende goedkope iPhone. Het toestel noemen we voor het gemak de iPhone SE 2, maar waarschijnlijk gaat Apple het toestel anders noemen. Wat de naam ook gaat zijn, op basis van nieuwe renders kunnen we het toestel eigenlijk voor het gemak de iPhone 8 2.0 noemen.

Renders van Onleaks gepubliceerd door iGeeksblog tonen voor het eerst wat we kunnen verwachten van de aankomende budgetversie van de iPhone. Het is duidelijk dat Apple met de iPhone X een nieuwe richting in is geslagen en het oude design achter zich liet.

Dat wordt daarentegen voortgezet met de iPhone 9, die een duidelijke opvolger van de iPhone 8 is. Het toestel krijgt een stevige kin en een groot voorhoofd, zoals we van oude iPhones gewend zijn. Ook de toch wel iconische home-knop is weer terug.

Volgens de lekkers hebben we het over een 4,7-inch toestel met LCD-scherm, zoals ook de iPhone 8 dat was. Dat lijkt overeen te komen met eerdere lekker, maar over het vermeende tweede toestel in deze serie heeft OnLeaks (nog) geen informatie uitgebracht.

De achterkant van de iPhone 9 zal worden uitgerust met glas. De afmetingen zijn daarbij ook wel interessant. In volgorde van lengte, breedte en dikte zou de iPhone 9 138,5 bij 67,4 bij 7,8 millimeter. Dat is nagenoeg identiek aan de iPhone 8 met respectievelijk 138,4 bij 67,3 bij 7,3 millimeter. Ofwel, de breedte en lengte zijn praktisch identiek, maar wel wordt de iPhone 9 een halve centimeter dikker.

De iPhone 9 zou een enkele camera aan beide kanten krijgen. Eerder lekten ook al de specs van het aankomende toestel uit. Wanneer we de goedkope iPhone (vermoedelijk rond de €400) mogen verwachten is nog niet bekend.

Foto @OnLeaks via @iGeeksBlog