iPhone shoppen: Amazon.nl valt hard door de mand

Hoe goedkoop is deze nieuwe Nederlandse prijsvechter echt?





Nu Amazon vanmorgen haar deuren opende waart er een schokgolf door de Nederlandse webwinkels. Gaat Amazon, zoals gevreesd, op prijs proberen marktleider te worden? Wij namen een eerste proef op de som en gingen iPhone shoppen.

De duurste iPhone die op Amazon in Nederland wordt aangeboden is de iPhone XS Max met 64 GB geheugen. Op het moment van vergelijken kost deze bij de nieuwste webwinkel EUR 1.051,98. Wanneer we dezelfde smartphone opzoeken op Coolblue.nl kost dezelfde iPhone EUR 849,-. Ook de andere veelgenoemde concurrent, Bol.com is met EUR 944,99 stukken goedkoper, al is Coolblue nog voordeliger.

Een beetje prijsbewuste koper gaat even googlen, dus dat deed ik ook. Uiteraard let ik er dan wel op dat ik een nieuwe smartphone zonder abonnement bestel. Op de zoekterm ‘goedkoopste iPhone XS Max 64 GB’ vond ik het toestel voor EUR 821,-. Opvallend is dat hetzelfde toestel op de Duitse site van Amazon met EUR 1.199,- nog duurder is.

De eerste test is dus geen bepaald geen warmlopertje voor Amazon, maar uiteraard ben ik niet te beroerd om een tweede ronde in te bouwen.

Het op één na duurste toestel is de iPhone XR, ook met 64 GB geheugen. Op de nieuwe shop van Amazon mag je EUR 980,75 overmaken. Ook hier ging ik met een glimlach naar Coolblue en daar vraagt men voor hetzelfde toestel EUR 709,-. Bij Bol.com mag je na betaling van EUR 658,- al op de postbode wachten.

Ook hier besloot ik nog even Google te raadplegen. “goedkoopste iphone XR 64 GB” leidde me in dit geval niet naar een goedkopere optie dan die van Bol.com. Tot slot checkte ik ook nog even de Duitse Amazon. Daar mag je jezelf voor EUR 659,09 al eigenaar noemen.

Omdat drie keer scheepsrecht is ben ik ook op zoek gegaan naar de goedkoopste iPhone die Amazon aanbiedt. Dit is de iPhone 7 met 32 GB geheugen. Omdat ik zo basic mogelijk wil blijven kies ik deze keer voor de zwarte variant. Op Amazon.nl ben ik dan EUR 524,50 lichter. Coolblue bezorgt me al snel de fameuze glimlach als blijkt dat ik voor EUR 399,- eigenaar ben van deze ‘oude’ nieuwe smartphone. Bol.com is dan weer een stuk duurder met een bedrag van EUR 478,-.

Via Google vond ik met “goedkoopste iphone 7 32 GB” het toestel voor EUR 351,-. Ook Amazon Duitsland was met EUR 417,28 een stuk goedkoper dan haar Nederlandse nieuwe broertje.

Conclusie: op haar eerste dag doet Amazon haar reputatie als prijsvechter nog geen eer aan. Sterker nog, in alle drie de gevallen was de nieuwste webshop het duurste alternatief.