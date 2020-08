Kijken! Renders iPhone 12 (Pro) om te smullen

Wanneer komt de 4G variant van de iPhone 12 op de markt?

De lancering van de iPhone 12 is aanstaande. Nu is er al veel gelekt, maar over het design was nog wat te raden over. Vooruitlopend op de voor Apple ongebruikelijke launch kun je alvast bekijken hoe de iPhone 12 volgens ontwerpers moet worden. Overigens lijkt het erop dat je voor de 4G-variant nog langer moet wachten dan gedacht. Wij zetten de zaken op een rij.

Dit zijn de iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Hoewel de lancering nog plaats moet vinden is er al erg veel gelekt over de komende nieuwe vlaggenschepen van Apple. Volgens de makers van de render is dit dan ook het definitieve ontwerp. We zijn benieuwd, maar als dat inderdaad zo blijkt ziet de iPhone 12 eruit om van te smullen. Kijk zelf maar.

Overigens wordt de komende launch voor Apple een bijzondere.

Wat is er bijzonder aan de launch van de nieuwe iphones?

Door diverse oorzaken, waaronder uiteraard de Coronacrisis, is de productie van de nieuwe vlaggenschepen vertraagd. Apple heeft inmiddels bevestigd dat de nieuwe smartphones enkele weken later komen. Bovendien zou het zo zijn dat de iPhone 12, die in 4 modellen komt, in twee keer gepresenteerd zou worden. In de eerste presentatie de beide modellen met een 6.1 inch beeldscherm en dan in een latere, aparte presentatie het topmodel met 6,7 inch-scherm en het kleine model met 5,4 inch-scherm. Zowel de vertraging in levering als het opsplitsen in twee evenementen zijn voor Apple uniek. Nu lijkt de strategie toch weer anders.

Presenteert Apple eerst 5G en dan 4G?

Op basis van bronnen bij toeleveranciers lijkt Apple nu toch voor een andere strategie te kiezen. Volgens de nieuwste informatie presenteert Apple in september alle 5G-varianten van de iPhone 12. Deze zullen inderdaad later dan gepland worden geleverd. Vervolgens wil men in (naar schatting februari) 2021 een nieuw evenement organiseren. Op dit evenement zouden dan de goedkopere 4G-varianten van de iPhone 12 worden gepresenteerd. Het is dus duidelijk nog even spannend welke iPhones we tijdens de september-launch gaan zien. Als ze eruit zien zoals in de renders hebben we in ieder geval iets om naar uit te kijken.