Is het delen van een Disney+ account nu ook verleden tijd?

Het was een veel ondernomen praktijk voor veel mensen om de accounts voor streamingdiensten met elkaar te delen, om bijvoorbeeld op de kosten te besparen. Maar daar maken deze streamingdiensten veel verlies op. Netflix kwam afgelopen jaar als eerste met maatregelen om dit tegen te gaan. Nu lijkt ook Disney+ dit ook aan te willen gaan pakken.

Wat gaat er gebeuren?

Disney+ is druk bezig hier “tegen” maatregelen voor aan te brengen. Hierbij moet je “tegen” wel met een korreltje zout nemen. Een account helemaal niet meer kunnen delen is niet het geval. Wel zal dit op een manier gebeuren waarop ook de streamingdienst er profijt van heeft. Hoe? Abonnees kunnen hun account buiten hun huishouden delen tegen een extra premie. Disney heeft verder nog niets bekend gemaakt over hoe hoog deze extra premie gaat worden.

Bij het streamingplatform Netflix, die zulke maatregelen in 2023 al instelde, was deze extra premie tussen de €4 en €7 range, afhankelijk van het land waar je woont. Het is niet onwaarschijnlijk dat de premie hoogte bij Disney+ vergelijkbaar uit zal vallen.

Ongeoorloofd delen?

Bij de accounts waarvan Disney+ zelf constateert dat er potentieel sprake is van ‘ongeoorloofd delen’, gaat het platform beginnen met een melding pushen over deze kwestie. Dit moet gebruikers gaan motiveren om de extra premie toe te gaan passen. Voor nu zitten de account delers nog even goed. De verwachting is dat deze maatregel pas aankomende zomer in zal gaan.

Maar de regel zelf, die aangeeft dat een account delen niet meer toegestaan is, gaat al wat eerder in. Voor bestaande gebruikers zal dit gelden vanaf 14 maart. Bij nieuwe gebruikers geldt de regel per direct. Dit geldt ook voor het platform Hulu, wat Disney momenteel aan het overnemen is.

Wat gaat dit Disney+ opleveren?

Ondanks dat dit voor Disney+ een hele nieuwe ontwikkeling is, hebben we bij Netflix dus al kunnen zien hoe dit uit gaat pakken. Er is hier namelijk al eerder een vergelijkbare set aan maatregelen ingesteld. En daaruit bleek al snel dat het voor Netflix een goede keuze is geweest. Na het instellen van de maatregelen kwamen er in het eerste kwartaal alleen al bijna 9 miljoen nieuwe abonnees bij.

Disney+ heeft het zelf ook al even uitgetest: in Canada werd de ‘niet delen’ regel afgelopen november al ingevoerd. Ook hier werden al snel de effecten zichtbaar. Uit de cijfers bleek dat in de thuismarkt van het bedrijf (VS en Canada) in die eerste drie maanden de gemiddelde opbrengst steeg per maand per gebruiker al met 9%. Ook bij Hulu waren de effecten al zichtbaar. Daar steeg het aantal gebruikers met 1,2 miljoen in dezelfde periode.

Voor de gebruikers en delers die hierdoor fix kosten konden besparen is dit waarschijnlijk even balen. Het is ook duidelijk dat Disney haar gebruikers ook een beetje tegemoet komt met deze veranderingen. Het is nog even afwachten hoe hoog de extra premie zal worden, maar met deze opzet is een account delen waarschijnlijk nog steeds voordeliger dan je eigen account hebben.