Is het nu dan echt afgelopen voor BlackBerry?

BlackBerry heeft zojuist zijn grootste producent verloren. Wat gaat er met BlackBerry gebeuren?





Vorig jaar schreef ik dat de nieuwste BlackBerry-smartphone eigenlijk hartstikke irrelevant is. Dat werd in de comments een beetje genuanceerd, maar het lijkt desalniettemin dat het ooit zo grote telefoonmerk toch echt aan het einde van zijn loopbaan lijkt te geraken. De grootste aanbieder van de smartphone gaat namelijk stoppen met de ondersteuning van de BlackBerry.

Op het moment heeft de Chinese fabrikant TCL grotendeels exclusief de licentierechten voor de BlackBerry-smartphones. Maar dat bedrijf laat nu op Twitter weten vanaf 31 augustus dit jaar geen rechten meer heeft voor de telefoon. Vanaf aankomende zomer worden er dus in principe geen BlackBerry’s meer gemaakt en ontwikkeld. Het bedrijf laat wel weten nog minimaal 2 jaar ondersteuning te bieden voor bestaande toestellen.

Met het aflopen van de deal is de toekomst voor BlackBerry onzeker, maar zeker afgelopen is het nog niet. Het van oorsprong Canadese BlackBerry zou namelijk de licentiedeal kunnen verleggen naar een nieuw bedrijf, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. Als fabrikant of investeerder zou ik de deal in elk geval wel overslaan, maar omdat het toestel naar verluidt nog wel gewild is in de bedrijfssector, zou een nieuwe overeenkomt altijd nog mogelijk zijn.