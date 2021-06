Je gore smartphone gebruiken voor coronatest, het is mogelijk - Apparata

Een coronatest laten doen met wattenstaafje in je smartphone, niet je neus. Onderzoekers hebben een betrouwbare nieuwe test ontwikkeld.

Ondertussen hebben talloze mensen al wattenstaafjes in hun neus geduwd gekregen. Het is niet de meest prettige manier om getest te worden op corona, maar dergelijke PCR-tests zijn relatief accuraat. Wat nou als je datzelfde wattenstaafje over een vettig smartphonescherm zou kunnen smeren. En wat nou als dat letterlijk net zo accuraat is als een wattenstaafje in je neus? De University College London heeft precies dat voor elkaar gekregen.

Smartphone-monster als coronatest

Britse onderzoekers kunnen op basis van een monster van iemands smartphone tot 81% nauwkeurig testen of de eigenaar corona heeft, zo meldt het ANP (via Business Insiders Nederland). Dat is net zo accuraat als een gewone PCR-test. De zogenoemde Phone Screen Testing (PoST) heeft natuurlijk ongekend veel voordelen.

Allereerst is het totaal niet ongemakkelijk voor een eventuele patiënt om de test te doorgaan. Dat maakt de drempel aanzienlijk lager om je te laten testen. De smartphone-coronatest zou daarnaast veel goedkoper zijn, zo beweren de onderzoekers. Dat is volgens de University College London vooral voor arme landen heel handig zijn. In dergelijke landen zijn sowieso slechts weinig coronatests beschikbaar. Ook gaat de vaccinatie daar veel langzamer, dus zijn er nog langer tests nodig.

Corona-sporen zouden de eerste 2 tot 3 weken van een infectie op smartphones aanwezig blijven. Geïnfecteerde mensen laten bij het bellen en swipen coronasporen op een smartphone achter, die dan weer opgespoord kunnen worden. Als losstaande conclusie: ik moet m’n smartphone veel vaker gaan schoonmaken!

Eén onderzoek is geen onderzoek

Wel moet gezegd worden dat dit ‘wetenschappelijk’ nieuws met een beetje scepsis gezien moet worden. Neen, ik ben niet van plan om 5G-zendmasten in de fik te steken, maar wel om het onderzoek te nuanceren. In de wetenschap is één onderzoek namelijk eigenlijk géén onderzoek.

Onafhankelijke onderzoekers moeten de conclusies testen en het onderzoek . Die peer-reviews moeten weer gepeer-reviewd worden voordat we uiteindelijk eenduidig kunnen zeggen dat een smartphone-coronatest een goed excuus is om geen wattenstaafjes in onze neus te hoeven stoppen. Tot die tijd is dit slechts een veelbelovende studie die vooral meer onderzoek vereist.

