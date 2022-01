Je slome laptop weer snel krijgen

Op een gegeven moment wordt je laptop langzamer. Wij hebben wat tips voor je om je slome laptop weer snel te krijgen.

Na verloop van tijd zal je laptop langzamer worden. Dit komt door allerlei redenen. Soms wordt je apparaat geleidelijk slomer, soms is het in een keer. Het is een beetje het lot, want je weet het niet. Wat we wel weten, is dat iedereen ermee te maken krijgt. Althans, als je niet om het jaar van laptop wisselt.

Laptop snel krijgen

De oorzaken van een laptop die snelheid verliest kan liggen aan een tekort aan intern geheugen, of dat er teveel programma’s draaien op de achtergrond. Het kan ook zijn dat je een virus hebt (gebruik dus een virusscanner). Wat ook mee kan spelen is de leeftijd, je laptop wordt gewoon ouder en slijt. Er zijn wel manieren om je apparaat weer wat sneller te krijgen.

Geheugen

Het RAM geheugen is het werkgeheugen. Dit bepaalt hoe snel je laptop bepaalde taken uitvoert. En een feit is dat programma’s steeds zwaarder worden. Je werkgeheugen is dus sneller vol. Je kan dit uitbreiden, waardoor je meer geheugen hebt en minder last zal hebben van een langzaam wordende laptop.

Schoon je laptop op

Dit is wel het meest makkelijke. Er staat op een gegeven moment zoveel troep op, die je eigenlijk niet nodig hebt. Een te volle harde schijf of SSD kan betekenen dat je laptop snelheid mist. Haal dat er af. Dat kan gemakkelijk met een gratis programma, dat je kan downloaden. Hiermee haal je ook alle overbodige internetbestanden en cookies er vanaf.

Opstarten

Wat veel mensen merken, is dat je laptop langzamer opstart. Dit komt doordat er allerlei andere programma’s mee opstarten met Windows. Vaak heb je dit geeneens door, maar het is wel de realiteit. In Windows kan je zelf bepalen welke programma’s mee mogen opstarten. Dat kan je regelen via ‘Taakbeheer’.

Opnieuw installeren

Wat goed werkt, is Windows opnieuw installeren. Dit vergt wel wat tijd en planning. Veel mensen vinden het ook spannend, want je haalt de oude Windows er vanaf. Echter, het maakt je computer wel sneller.