Zien: wordt de jet suit jouw favoriete gadget?

Vergeet de drone en ga zelf vliegen of racen met jouw jet suit. Iron Man is er niets bij.

De superheld Iron Man heeft een jet suit en dat is voor velen een droom. Je trekt je pak aan en vliegen maar. Oké, je moet een fikse spaarrekening hebben, maar met de jet suit van Gravity Industries kan je zelf voor Iron Man spelen. Wij delen de bijzondere beelden.

Lekker met de jet suit over IJsland

In het nieuwste filmpje nemen de makers je mee naar IJsland. Daar laten ze zien dat je niet meer met een drone in de weer hoeft om de fabelachtige landschappen te verkennen. Je neemt je jet suit mee op een tocht en zodra je het gevoel hebt dat je wat helicopterview wilt trek je hem aan. Wat je dan kan beleven zie je in onderstaand filmpje.

Spectaculair toch? Nu zijn er altijd mensen die wat meer willen. Als het voor jou wel wat avontuurlijker mag dan wat sight-seeing uit de lucht is er een andere optie.

Wordt jet suit racing een nieuwe sport?

De ontwikkelaars zijn namelijk al langer bezig met dit Iron Man pak. In 2019 lieten ze zien hoe je over een meer kunt racen als je met een paar andere jet suit liefhebbers afspreekt. Een ding is zeker, je beleeft een dag waar je nog lang over napraat. Kijk maar.

Wil jij ook een Iron Man belevenis?

Met de jet suit, die bestaat uit 6 micro-gas turbines, kun je zo’n 10 minuten vliegen op een maximale hoogte van zo’n 4 meter (13 feet). Momenteel kan je dus prima genieten van wat uitzicht op hoogte of lekker snel racen. In de toekomst komen er volgens de site echter veel meer mogelijkheden. Je moet wel diep in de buidel tasten. Een volledige jet suit kost namelijk zo’n $ 425.000,- oftewel ruim 350.000 euro. Gelukkig is er ook een goedkopere optie. Het bedrijf, dat net buiten London gevestigd is, biedt namelijk ook experience dag, waarbij tussen alle vliegcapriolen door ook kunt lunchen met de oprichter. De prijs is ‘op aanvraag’, maar vast een stuk beter betaalbaar dan een eigen pak. Ga je liever de diepte in? Dan is de Exosuit wellicht een uitkomst.

Foto: Gravity