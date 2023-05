Joe Biden’s witte huis komt met AI plannen

Technological progress of smart robot assistant with artificial intelligence in public place. Futuristic concept of robotics, machines in daily life

In korte tijd stapelen de onheilsprofeten zich op. Dat kunstmatige intelligentie, of AI, onze levens gaat veranderen staat vast. Automatisering doet al eeuwenlang banen verdwijnen. In de luwte komen er doorgaans ook een hoop terug. Waar er tweehonderd jaar geleden vooral veel al dan niet houten schoeisel tussen mechanieken werd gedrukt uit de huidige onvrede zich anders. Bijzonder is ook dat mensen die aan de wieg hebben gestaan van AI aan de bel trekken.

Zorgen over het rappe tempo

Geen enkele sociale omwenteling is bloedeloos. AI gaat hoe dan ook mensen hun baan kosten. Met dit zwaard van Damocles boven het hoofd heeft het schrijversgilde van America alvast het initiatief genomen. Zij willen zekerheid van de werkgevers dat AI buiten de deur wordt gehouden. Ook dit soort reacties horen er bij. Het is een natuurlijk proces waarbij hopelijk iedereen er straks beter uit komt. Daarbij is het wel van belang dat de ontwikkelingen een tempo aanhouden dat voor werkgevers en werknemers bij te houden is. Laat men zich juist daarover nou zo druk maken. Volgens velen gaat het met AI momenteel veel te hard.

Tel daarbij alle gebruikelijke doemscenario’s op en er is wel degelijk reden tot regulatie. Het moment waarop AI een daadwerkelijke bedreiging gaat vormen voor de mensheid kan je tenslotte maar beter voor zijn. Aangezien Chat GPT afgeleide Chaos GPT, toen het gevraagd werd met een plan te komen om de mensheid uit te roeien, ging Googlen hoe je aan een kernbom komt, hebben we denk ik nog wel even.

Richtlijnen voor overheidsinstanties VS

Toch kan je, wanneer je op de overheid moet wachten, maar nooit vroeg genoeg beginnen. En dus is het goed nieuws dat de Amerikaanse overheid aan heeft gekondigd dat het met beleid gaat komen. Specifiek willen ze gaan vastleggen hoe overheidsinstanties met AI om moeten en mogen gaan. Aangezien de overheid van de VS nogal een markt op zich is, heeft dit soort regelgeving de potentie het hele AI veld te beïnvloeden.

Ondertussen heeft vice president Kamala Harris de CEO’s van Google, Microsoft, Open AI (bekend van ChatGPT) en Anthropic (ontwikkelaar van AI systemen) tijdens een bespreking op het witte huis verzocht om expliciet rekening te houden met de gevolgen van hun creaties voor de samenleving. De wettelijke, ethische en morele verantwoordelijkheid ligt volgens Harris volledig bij de bedrijven die AI systemen ontwikkelen.

“Techbedrijven hebben een fundamentele verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun producten en mensenrechten te waarborgen voordat deze producten op de markt komen.” Aldus een medewerker van de Biden administratie tegen de pers voorafgaande deze bespreking.

Mogelijk meer wetgeving in de toekomst

Biden en Harris benadrukken dat AI een grote belofte kent. De potentie om levens te verbeteren is daar, echter is het volgens de Biden administratie van groot belang dat de risico’s die met deze ontwikkelingen meekomen serieus worden genomen. En dus dat er stappen worden genomen om deze risico’s in te perken. Dat ook de bestaande wetten zullen worden toegepast om de uitwassen van AI aan te pakken werd voor de goede orde nog maar eens onderstreept.

Maar de bal ligt dus niet geheel bij de bedrijfswereld. Naast de bovengenoemde beleidsrichtlijnen gaf Harris nog een statement af:

“Overheid, privé ondernemingen en anderen in de samenleving moeten deze uitdaging samen aan gaan. President Biden en ik zijn toegewijd om ons aandeel te leveren, inclusief mogelijk nieuwe wetgeving introduceren en bestaande wetgeving ondersteunen. Dit zodat iedereen veilig blijft en baat kan hebben van technologische ontwikkelingen.”

Niet alleen in de VS maken overheden werk van het reguleren van deze nieuwe ontwikkeling. In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Europese Unie maken wetgevers er werk van.

Onzekere toekomst

De staking in Hollywood geeft wel aan dat de zorgen groot zijn. Een goed aantal mensen met verstand van zaken deelt deze zorgen dus. Reacties vanuit overheden komen gelukkig langzamerhand op gang, al zal de toekomst gaan leren of het voldoende is. Aangezien de petitie van afgelopen maart bij de CEO’s van de grote techbedrijven op dovemansoren is gevallen, zal de oproep van Harris onvoldoende zijn. De CEO’s maken zich duidelijk meer zorgen over de mening van hun aandeelhouders. Iets zegt mij dat bij de eerstvolgende verkiezing in Nederland de stemwijzers wel een aantal vragen zullen hebben over de zogenoemde ‘kunstmatige intelligentie’.