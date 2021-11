Joker verdwijnt op Netflix: 4 redenen waarom je nu moet kijken

Al na een paar maanden neemt Netflix afscheid van de film Joker. 4 redenen waarom deze nu moet gaan kijken!

Als Netflix een goede film opneemt in het aanbod moet je twee dingen doen. Een afspraak met jezelf maken wanneer je deze gaat kijken. En deze op een lijst zetten. Want anders vergeet je het en is de kans groot dat deze na verloop van tijd weer verdwijnt uit het aanbod. Met vandaag Joker (2019) op Netflix. De film werd in juni opgenomen in de bibliotheek, maar zal over een paar dagen niet langer te zien zijn. Hieronder 4 redenen waarom je nu moet kijken.

1. Nou, omdat je straks de kans niet meer hebt

De eerste reden is ook meteen de belangrijkste reden. Joker verdwijnt per 4 december, dat is aanstaande zaterdag, van Netflix. Denken dat je aankomende zondag dus die film kunt gaan kijken met je vrienden is een fout. Of ergens deze week, of misschien op vrijdag. Maar daarna is het over met de pret.

2. Film die je eens gezien moet hebben

Dat is een mening, zeker. Maar Joker is behoorlijk goed in de smaak gevallen. Het is natuurlijk makkelijk om de titel te vergelijking met The Dark Knight, maar eigenlijk zijn dit twee totaal andere films. Ze zijn allebei gewoon goed. Dus waarom nadenken over welke leuker of beter is? De IMDb rating is 8.4/10 aan de hand van meer dan een miljoen stemmen. Moeten we nog meer zeggen?

3. Betalen is balen

Als het goed is betaal je keurig netjes elke maand voor je Netflix abonnement. Dan is het zonde als je Joker in de toekomst elders moet kijken en daar ook nog eens voor moet betalen. Denk aan Pathé Thuis bijvoorbeeld, waar je vanaf € 2,99 toegang krijgt tot de film. Kun je beter dat geld besteden aan lekkers om de film nog deze week op Netflix te kijken, nietwaar?

4. Replay mag

En zelfs als je Joker al gezien hebt op Netflix. De replay waarde van de film is best hoog. Vaak zie je dingen die bij de eerste kijkbeurt niet eens zijn opgevallen. En nogmaals. Deze week is de laatste kans die je hebt om Joker nog eens te zien op de streamingdienst. Dus pak die kans.