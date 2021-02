Justice League is back! En hoe - Apparata

Fan van de Justice League? De trailer van Snyder’s cut staat nu online en het ziet er moddervet uit.

De langverwachte superheldenfilm ‘Justice League’ Snyder’s cut is af. De film zal uitgezonden worden op HBO Max en deze streamingsdienst heeft dan nu ook een trailer gepubliceerd. Het is een opnieuw uitgebrachte film met aanpassingen van Zack Snyder. De streamingsdienst benadrukt dan ook uitvoerig de veranderingen die Snyder heeft aangebracht, terwijl de basis hetzelfde blijft. In deze nieuwe versie krijg je een goede blik op Darkseid, de legendarische DC-slechterik die de aartsvijand van de originele film moest zijn. En ook als kers op de taart, Jared Leto’s kijk op The Joker is terug.

We live in a society https://t.co/3OaJxZlfOy — JARED LETO (@JaredLeto) February 14, 2021

Snyder bevestigde dit eerder tijdens een online DC FanDome-panel dat niet alleen zijn versie donkerder van toon is, maar ook het personage van Steppenwolf opnieuw is ontworpen en dat Steppenwolfs oom, Darkseid de gemene schurk zal zijn.

Hij bevestigde tevens dat Jared Leto’s Joker zal verschijnen. Dit terwijl we het personage helemaal niet zagen in de film van 2017, maar Leto nam wel deel aan de heropnames. In de laatste momenten van de nieuwe trailer zien we dan ook dat de Joker langzaam naar de camera draait en iets zegt…

Géén simpele bewerking

In 2017 konden we de Joss Whedon-versie zien in de bioscoop. Echter, veel fans wachten al lang op de “Snyder Cut” en daar is nu gehoor aan gegeven. En denk niet dat dit een simpele bewerking is. WarnerMedia zou een bedrag van 70 miljoen dollar in het project geïnvesteerd hebben. Dit zie je terug in nieuwe fotografie en speciale effecten.

Justice League is back! De film gaat op 18 maart aanstaande in première. Een behoorlijke titel voor HBO max en zeker belangrijk om huidige klanten te behouden, maar ook om nieuwe abonnees aan te trekken. De re-do van de Justice League zal hieraan bijdragen, maar het is een feit dat de film in 2017 worstelde om bezoekers te trekken. De eerste beelden van de nieuwe versie zijn in ieder geval veelbelovend. Wanneer we de film in Nederland kunnen zien is nog onbekend.