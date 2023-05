Kan nieuwe Twitter CEO het platform redden?

Elon had nog maar net aangekondigd dat er een nieuwe CEO aan ging treden, of internetrechercheurs kwamen al met een naam: Linda Yaccarino. Zoals we reeds eerder rapporteerden is Yaccarino niet erg populair onder het meest vocale deel van de Twitter achterban. Haar missie is er niet zomaar een: de steeds verder slinkende inkomstenbronnen indammen en, als het even kan, flink uitbreiden.

Even alles op een rijtje

Musk wil de wereld redden, ofzo, en onderdeel daarvan is orde op zaken stellen bij “stadsplein van de hele wereld” Twitter. Volgens Musk centraal aan de problemen van het platform zijn een overvloed aan bots, overheidsinmenging en het onderdrukken van rechtse stemmen op het platform. Echter, volgt er uit die gedachtegang nog geen concreet beleid. Voor de koop van Twitter was een overvloed van bots ineens geen reden meer om het platform te kopen, maar het tegenovergestelde. Onder Musk kunnen overheden vrij simpel dissidenten de mond snoeren en de Twitter Files die zouden bewijzen dat rechts vervolgd werd op pre Elon Twitter? Daar moeten we volgens Musk niet vooral niet meer bij stilstaan.

Voeg daar een hoop onzekerheid over hoe Twitter advertenties wil gaan verwerken in het verdienmodel en het is begrijpelijk hoe steeds meer bedrijven de handen van Twitter afhouden. Dan hebben we het nog niet eens gehad over Elon zijn recente tirade jegens George Soros, die de Holocaust heeft overleefd en favoriet doelwit is van mensen met een alternatieve kijk op de geschiedenis.

Werk aan de winkel

Niet zomaar een klus dus, om het vertrouwen te herstellen. Dat het zal moeten staat vast, Twitter Blue gaat de tekorten in het boekje zeker niet wegwerken. Yaccarino heeft vooralsnog weinig gezegd tegen de media over wat haar aanpak zal zijn. Slimme zet, lijkt mij. Welke veranderingen Yaccarino ook teweeg zal brengen, het zal allemaal secundair zijn aan Twitters grootste probleem: Elon Reeve Musk.

Adverteerders willen bovenal weten waar ze aan toe zijn. Een stabiel bedrijf en een vertrouwde hand aan het roer zijn dus een must. Het is essentieel voor een bedrijf om te weten dat hun advertenties bijvoorbeeld niet vlak naast uitingen van haatdragende ideologieën te zien zullen zijn. Iets wat gezien Elon zijn luid verkondigde standpunten, gekoppeld met het ontslag van vele content moderation werknemers, zeer waarschijnlijk is. Niet voor niets is slechts 43% van de top adverteerders van afgelopen september nog actief op Twitter. Zelfs met 80% minder werknemers wordt het dan lastig om de balans in het zwart te trekken. Twitter is nu nog maar de helft waard van de 44 miljard die Musk er voor betaald heeft.

Om adverteerders te overtuigen terug te komen zal Yaccarino dus niet alleen slimme zakendeals moeten doen. Of het nu om SpaceX gaat, Tesla of nu om Twitter, iedereen die geld wenst onder te brengen bij een project van Musk heeft stevast 1 item op #1 staan, namelijk dat Musk zijn mond houdt. Ik wens haar alvast veel succes

Zakelijke zet of poppenkast?

Maar krijg Yaccarino uberhaupt de kans om zowel Elon als het bedrijfsbeleid te sturen? Het is alweer een half jaar geleden dat Musk aan Twitter vroeg of hij de CEO pet door moest geven. Het antwoord was een relatief duidelijke ja, en Musk gaf aan zich aan die “uitspraak” te houden. “Eerst nog iemand vinden die gek genoeg is.” zei Musk. Nu lijkt deze gek te zijn gevonden, maar dat wil niet zeggen dat Musk de touwtjes uit handen geeft. Musk blijft namelijk aan als voorzitter, Chief Technology Officer en behoudt de leiding over het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor Twitter.

Dient de aanstelling van Yaccarino wellicht enkel als bliksemafleider voor de te zichtbare Musk? Of is haar aanstelling een bewuste stap om het platform weer aantrekkelijk te maken voor adverteerders.