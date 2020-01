Kijk uit als je een pre-order doet bij Nintendo!

Nintendo geeft je geen kans om je te bedenken.





Het pre-orderen van spullen en content is in de tech- en entertainment-industrie best wel gebruikelijk. Soms komt er iets uit waarom van je al weet dat je het wilt hebben. Maar bij Nintendo moet je wel zeker weten dat je het product wilt hebben, want eenmaal gekocht zit je aan je aanschaf vast. Wat nou, bedenktijd?!

Wat achtergrond: Nintendo maakt het niet mogelijk om een pre-order te annuleren. Eenmaal aangeschaft geeft Nintendo klanten niet de mogelijkheid om hun aanschaf terug te draaien, zelfs als het product nog niet eens uit is (en dus nog niet fysiek geleverd is). Twee consumentenorganisaties vonden dit belachelijk en zijn naar de rechter gestapt.

Maar wat blijkt, ook de rechtbank in Frankfurt vindt dat Nintendo niet verplicht is om het bijvoorbeeld mogelijk te maken om een pre-order van een game te annuleren, zo meldt PressFire. Het zou om een twee-fasen-contract gaan; de consument gaat een overeenkomt aan met Nintendo en betaalt voor een product wat in principe al geleverd is, maar pas in de toekomst te spelen is.

Volgens de Noorse Consumentenraad is dit onzin en maakt Nintendo gebruik van een flauwe regeling. Omdat een game al gedownload wordt vóór de daadwerkelijk lancering, heeft de consument het product eigenlijk al. Het is alleen waardeloos totdat de game later uitkomt. De organisatie zegt daarom dat men recht heeft op het herroepingsrecht; voordat de game daadwerkelijk uit is, moet het product als niet geleverd beschouwd worden en dus zonder gezeur ‘teruggebracht’ kunnen worden. De consumentenorganisaties zijn daarom ook in hoger beroep gegaan.

Wat de juridische poespas ook vereist van Nintendo, het is natuurlijk niet heel netjes om consumenten vast te zetten op een pre-order. Zeker omdat het regelmatig voor komt dat een game plotseling vertraging heeft opgelopen of dat in het productieproces alsnog voor een creatieve keuze gegaan wordt waar de gamer geen behoefte aan heeft. Op bijvoorbeeld gameplatform Steam is het daarom tot op het moment van lancering mogelijk om een pre-order te refunden. Wel zo netjes.

Bron: PressFire

