Kijk vandaag naar de onthulling van de multiplayer van Call of Duty: Vanguard

Activision

We weten al een tijdje dat de nieuwe versie van de game eraan komt. Vandaag kan je meekijken hoe de multiplayer van Call of Duty: Vanguard eruit ziet.

Het spel neemt ons terug naar de Tweede Oorlog. Dit staat altijd garant voor veel spektakel en actie. We kregen al een inkijkje toen spelers de mogelijkheid kregen om het spel zelf te spelen in Champion Hill. Vandaag is het de beurt aan de multiplayer. Deze kan je vanavond live zien!

Multiplayer Call of Duty: Vanguard

De mulitplayer van de game wordt ontzettend veel gespeeld. En dat is logisch, samen met vrienden online spelen tegen of met elkaar is geweldig. Dit verklaart ook mede het succes van alle Call of Duty’s. Vanavond om 19:00 uur kunnen we de multiplayer van de nieuwe versie zien. Het is nog onbekend wat we te zien gaan krijgen, maar de verwachtingen zijn hoog. Natuurlijk krijgen we niet alles te zien, maar wel een indruk. Uiteindelijk krijg het spel 24 mappen, maar deze worden niet allemaal gelijktijdig gelanceerd. Bij de aankondiging van de stream staat dat er wordt ingegaan op wapens, mappen, nieuwe toevoegingen en veel meer. Al met al beloofd het veel goeds.

Grote kans dat vanavond ook in het teken zal staan van de verschillende modi. Uiteraard zullen de bekenden gewoon terugkeren. Denk hierbij aan Kill Confirmed, Team Deathmatch of Domination. De verwachtingen zijn dat er modi gaan sneuvelen, maar dat er nieuwe voor in de plaats komen. Dat laatste zal natuurlijk vanavond als groot nieuws gebracht worden.

Spelen?

Ben jij een fan? Dan kan je binnenkort de bèta- versie spelen. Dit is een testversie waar je al mee aan de slag kan gaan. Je moet dan wel een PS4 of PS5 hebben, dan kan je van 10 tot en met 13 september de muliplayer alvast spelen. Voor de andere platformen kan dit op 16 september tot 20 september. De game ligt in november in de winkels.