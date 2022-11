Koo: Indiaas Twitteralternatief neemt wereld over

Terwijl de Nederlandse culturele elite massaal roept dat ze overstappen naar Mastodon (en op Twitter blijft), klokt het Indiase sociale netwerk Koo stilletjes miljoenen nieuwe gebruikers over de hele wereld in.

De makers van Koo, Aprameya Radhakrishna en Mayank Bidawatka

Na de perikelen bij Twitter, hoor je in de westerse media veel over Mastodon. Een decentraal Twitter alternatief. Vervelend aan Mastodon is alleen dat er maar een paar honderdduizend actieve gebruikers zijn. Dé reden dat het niet erg wil opschieten met de campagne van Musk-haters, om massaal naar deze site te migreren. Dat is anders met Koo, een Indiaas Twitter alternatief met tientallen miljoenen gebruikers dat groeit als kool, in onder meer Brazilië. Op dit moment werken de makers van Koo koortsachtig aan Braziliaanse en Europese versies van het platform. Maar wat is Koo precies?

Koo: hoe het begon

India wordt niet voor niets een subcontinent genoemd. Nog niet zo heel lang geleden was het namelijk een echt continent, dat vanaf Afrika zichzelf in Eurazië boorde en de Himalaya liet ontstaan. In dit enorme land wonen meer dan 1 miljard mensen, meer dan in China. India heeft meer dan 20 erkende talen. De ideale voedingsbodem dus voor het ontstaan van een enorm sociaal netwerk, zoals Koo.

Koo begon in 2020 in de Indiase deelstaat Karnataka, als een app van Aprameya Radhakrishna en Mayank Bidawatka. Oorspronkelijk alleen in de lokale taal Kannada die door bijna 60 miljoen mensen wordt gesproken. In de maanden daarna zou het groeien als kool, waarna er ook versies in andere grote Indiase talen en Engels kwamen. De reden was dat de Indiase regering overhoop lag met Twitter, niet alle accounts van Indiase activisten waar de regering om had gevraagd, werden geblokkeerd. Als wraak liet de Indiase regering Twitter blokkeren en riep de bevolking op om over te stappen op Koo.

Aan deze talen werd Hausa toegevoegd, toen de Nigeriaanse regering Twitter blokkeerde en er ook veel Nigeriaanse gebruikers op het platform kwamen. Dit was de eerste echt serieuze uitbreiding van het netwerk buiten India.

Maar het begon pas echt storm te lopen buiten India, toen na de perikelen op Twitter meer dan 1 miljoen Brazilianen zich als gebruiker aanmeldde. Op dit moment is de app al meer dan 50 miljoen maal gedownload. Als je bedenkt dat Koo nog maar twee jaar bestaat, is dit echt een explosieve groei.

Verschillen tussen Koo en Twitter

Koo heeft twee charmante features die Twitter niet heeft: je kan je koo’s (koo is de Koo-term voor tweet) editen en de lengte is ook twee keer zo groot als bij Twitter toegestaan is, dus 512 karakters. Verder werkt het netwerk met taalgebieden. Bij elke koo kan je instellen in welke talen het wordt vertaald.

Je kan bijvoorbeeld je koo in het Engels, maar ook in het Portugees en het Hindi laten vertalen. Omdat de meeste mensen maar een taal spreken, krijg je op die manier alleen de koo’s te zien die je ook echt kunt lezen. Wie meer talen spreekt, krijgt ook koo’s uit meer taalgebieden te zien.

Vooruitzichten

Door de explosieve groei in het Engelse en Portugese taalgebied heeft Koo qua moderatie vergelijkbare problemen als Twitter, maar het bedrijf kan natuurlijk uit grote aantallen Indiase medewerkers putten. Op dit moment zijn er nog nauwelijks advertenties te zien. Zodra het aantal gebruikers de 100 miljoen zal overtreffen, verwachten de twee oprichters dat er advertenties zullen komen.

Omdat Europa in veel opzichten op India lijkt, we hebben hier ook veel verschillende talen, zou Koo wel eens een hit kunnen worden hier. Kennismaken met Koo kan hier.