Koop je nu bij Bol.com of iemand anders? - Apparata

Webwinkel Bol.com is aangesproken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De organisatie stelt dat de webshop te onduidelijk is.

Het gaat hier over de onduidelijkheid of Bol.com zelf, of een product via een externe partij verkoopt. Volgens de ACM communiceert Bol dit niet helder genoeg naar de klanten. Producten worden op een vergelijkbare manier gepresenteerd. Of Bol het product nu verkoopt, of een externe partij via de website van Bol.

De ACM gaat ook andere webshops controleren op dit issue. Ze willen dat consumenten zo transparant mogelijk een product gepresenteerd krijgen. Mocht er bijvoorbeeld vragen zijn of het product dan wil de ACM dat de koper meteen goed terecht kan. Dit om te voorkomen dat de koper van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Het is geen eigen initiatief dat de ACM zich hier nu zo druk mee maakt. Er zouden klachten van consumenten over Bol.com bij de ACM terecht zijn gekomen over dit onderwerp. De klachten waren onder meer dat het onduidelijk was wie de verkoper was en waar zij terecht konden voor de oplossing van het probleem.

Daarnaast is de ACM van mening dat webshops goede afspraken moeten maken met andere verkopers. Dit is om de consument zo goed mogelijk te beschermen.