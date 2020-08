Deze zet van Trump gaat iPhone verkopen kosten

Donald Trump doet wat hij wil, ook al zijn de consequenties voor bijvoorbeeld de Amerikaanse iPhone, groot.

Het is geen verrassing. De president van de Verenigde Staten heeft het niet zo met buitenlandse bedrijven. America first, zoals hij zou zeggen. De beslissingen die zijn regering neemt hebben echter ook gevolgen voor de Amerikaanse bedrijven, in dit geval Apple.

Recent werd bekend dat de president niet alleen een ban gaat heffen op TikTok, maar ook op WeChat. Volgens Apple analist Ming-Chi Kuo gaat deze actie van Trump gevolgen hebben voor de iPhone verkopen. En dan hebben we het over de iPhone verkopen in China.

Met de ban betekent het dat WeChat mogelijk verwijderd gaat worden uit de App Store. Niet alleen in de VS, maar overal ter wereld. WeChat is echter de nummer één berichten app in China. Een smartphone zonder WeChat is ondenkbaar in het Aziatische land. De iPhone zou daardoor een waardeloos toestel worden in China.

In het best mogelijke scenario zal WeChat enkel verdwijnen uit de Amerikaanse App Store, aldus Kuo. De analist schat dat de iPhone verkopen tussen de drie en zes procent zullen gaan dalen door deze zet van Trump. Het is afwachten wat de gevolgen precies gaan zijn. (via Appleinsider)