Krijgen nieuwe Android-smartphones nog Google Apps?

Google daagt Turkije uit in strijd om eerlijke concurrentie. Volgt Europa?

De Turkse overheid heeft, net als Europa, grote moeite met de wijze waarop Google de concurrentie probeert af te stoppen. Inmiddels loopt het geschil daar ver op. De Turkse instantie die eerlijke concurrentie moet bevorderde legde Google eerder een boete op wegens concurrentievervalsing. Ook heeft Google toen een half jaar de tijd gekregen om aanpassingen door te voeren die de toegangspositie van concurrenten verbetert.

Op 7 november oordeelde de Turkse autoriteit dat Google onvoldoende inspanningen heeft gedaan om concurrentie toegang te geven. Met name het feit dat men op Android-toestellen met Google’s versie van Android de zoekmachine-instellingen niet kan veranderen is daarbij het belangrijkste speerpunt. Google heeft de zaak nu op scherp gezet en haar zakenpartners ge├»nformeerd dat zij geen Google-apps meer kunnen faciliteren op Android-smartphones die voor de Turkse markt bestemd zijn. Aan de situatie rondom Huawei hebben we gezien hoe schadelijk dit kan zijn.

Na de uitspraak van de Turkse autoriteit geldt een termijn van 60 dagen voor beroep. Google is, naast deze aankondiging, druk in overleg om alsnog een bevredigende oplossing te zoeken. Dit lijkt lastig aangezien de claim over de zoekmachine-instellingen is aangezwengeld door de Russische internet-gigant Yandex. Zij zullen bij een regeling zeker een positie op de smartphones willen.

Google geeft aan dat andere services niet getroffen zullen worden als de weigering om de Google Apps te gebruiken gehandhaafd mocht blijven. Gezien het feit dat Google ook regelmatig in dergelijke geschillen verwikkeld is met de mededingingsautoriteiten in Europa zou de uitkomst van de situatie in Turkije wel eens invloed kunnen hebben op de houding van Google tegen Europa. Zeker als gebruikers vasthouden aan Google-apps kan zij forse druk zetten op de Europese beleidsbepalers.

Het is dan ook om meerdere redenen interessant om te bezien hoe dit afloopt.

Bron: Reuters