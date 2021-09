Kuo: opvouwtelefoon en return TouchID komen nóg later

Bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht nu dat de iPhone 14 zonder TouchID komt, en ook de opvouwbare iPhone is ietsje later.

Nu dat we allemaal aan de slag kunnen met de gloednieuwe iPhone 13, is het weer tijd om de toekomst in te kijken. Stiekem deden we dat al. Recent kwamen er namelijk renders en geruchten tevoorschijn over wat waarschijnlijk de iPhone 14 wordt. Met een breed scala aan nieuwe features. Tenminste, dat leek zo.

Vertraging

Er zijn eerder al jaartallen genoemd door de welbekende Apple analist Ming-Chi Kuo. Die had het over een hoop features voor de iPhone voor 2022 en een heuse opvouwbare iPhone voor 2023. Die jaartallen gaan veranderen. De ontwikkeling bij Apple loopt vertraging op en dus is een hoop niet klaar voor 2022. Deze worden nu verwacht voor 2023, voor de iPhone 15-serie.

Features

Het gaat dan vooral om een feature die men graag terug wil zien: TouchID. En dan vooral het feit dat TouchID terug zou keren als een vingerafdrukscanner onder het scherm. Dat gaat hem dus volgens Kuo niet worden in 2022. Wel wordt duidelijk dat Apple TouchID wil aanbieden als keuzemogelijkheid naast FaceID. De gezichtsherkenning wordt niet in de ban gedaan, zoals dat wel gebeurde toen TouchID vervangen werd door FaceID.

iPhone 14

Betekent de vertraging dan dat de iPhone 14 wederom een iPhone 13-kloon wordt? Nee, niet perse. Als het aan Kuo ligt zijn er wel een paar features – die we ook al zagen op gelekte plaatjes – die het wel gaan redden naar de iPhone 14. Het gaat dan om een grotere 48 megapixel hoofdcamera en een ‘hole-punch’ camera in de voorkant. Dat zou het einde van de notch betekenen.

Opvouwbare iPhone

Ook gaat Apple de Samsung Galaxy Fold achterna en komt er een opvouwbare iPhone. Deze zou in 2023 komen, maar ook dat is nu een jaartje opgeschoven volgens Kuo. Daarmee zou de opvouwbare iPhone eind 2024 verschijnen. Nog even geduld hebben, dus.

Interessante zaken aan de horizon voor de nieuwe iPhones, ook al moet je voor sommige van die zaken wel even wat langer geduld hebben. (via MacRumors)